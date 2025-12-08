- Fritz vrea să schimbe USR-ul din temelii după ce Drulă nu s-a clasat nici pe podium la alegerile pentru PMB

"Vom începe mai multe procese importante în perioada următoare. În ianuarie vom da drumul la un proiect important pentru a genera idei pentru viitorul României. Credem că lipseşte o dezbatere reală despre problemele mari şi soluţiile mari de care această ţară are nevoie. Voi convoca un Congres al partidului, cel mai probabil în luna februarie, pentru a pune pe o nouă bază, inclusiv statutul partidului, pentru câteva schimbări structurale, care să ne uşureze munca de a ne îndeplini misiunea pentru care oamenii votează", a declarat el, în cadrul unei conferinţe de presă, la sediul USR.

Analiza preşedintelui USR după o nouă campanie ratată

Potrivit lui Fritz, USR are în continuare misiunea de a lupta pentru statul de drept, pentru libertăţi individuale, pentru un trai mai bun. De asemenea, partidul are datoria de a promova "o generaţie mai vizibilă de lideri noi, profesionişti", conectaţi la oameni. El i-a dat ca exemplu pe Diana Buzoianu, Radu Miruţă, Oana Ţoiu. Liderul USR a precizat că urmează o analiză a rezultatelor obţinute la alegerile locale parţiale, care nu va fi întotdeauna "comodă" pentru partid.

"Există păreri foarte diferite despre ce trebuie să se întâmple acum în USR. De obicei, cum este într-un partid, fiecare are altă părere şi fiecare de obicei caută vinovăţia la altcineva. Tocmai de aceea, în acest proces, nu vom fi grăbiţi şi trebuie să acceptăm această provocare de reînnoire cu multă maturitate", a transmis el. Dominic Fritz a adăugat că măsurile adoptate în perioada următoare în interiorul USR sunt foarte importante pentru succesul pe termen lung al partidului, dar şi al "ideii reformiste" în România.

"Înţelegem clar mesajul. Oamenii ne cer mai mult. Mai multă deschidere, mai multă empatie, mai multă claritate şi mai mulţi oameni proaspeţi. Faptul că alegătorii USR ne cer mai mult nu trebuie să ne deranjeze, ci trebuie să ne stimuleze. Această responsabilitate a noastră trebuie să fie o temelie pentru un proiect de reînnoire al USR", a evidenţiat Dominic Fritz. Conform acestuia, proiectul USR este în continuare "necesar" pentru România, lucru dovedit inclusiv de criticile "de bună credinţă" primite în aceste zile.

"Dacă văd că cineva ca Marcel Ciolacu, care a fost arhitectul deficitului de 10%, care a sărăcit România, îşi doreşte să dispară USR din această guvernare, îşi doreşte să refacă fix coaliţia care ne-a adus în criza în care suntem, asta spune multe şi este evident că USR deranjează. Asta înseamnă că este nevoie de USR, pentru că doar acolo unde este deranj, există schimbare reală", a afimat Dominic Fritz.

