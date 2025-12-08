Reacţia lui Fritz la atacul lui Lasconi după eşecul lui Drulă la alegerile din Bucureşti

Președintele USR, Dominic Fritz, a transmis, luni, că o susține pe Elena Lasconi pentru funcția de primar al orașului Câmpulung Muscel, însă declarațiile recente ale acesteia privind politica națională nu sunt unele "foarte fericite".

În opinia sa, este posibil ca Lasconi să își dorească să fie exclusă din partid și să își păstreze mandatul de primar. "Legea nu îi permite Elenei Lasconi să plece ea singură din USR. Posibil că își dorește să fie exclusă, ca să își păstreze mandatul. Eu o susțin pe Elena Lasconi, în calitate de primar. Cred că este un primar bun pentru Câmpulung Muscel. Declarațiile ei recente despre politica națională, în România, nu le consider foarte fericite. Îi dau dreptate: ieri a fost o zi bună pentru democrație, pentru că nu a câștigat niciun extremist", a afirmat Fritz, într-o conferință de presă, la sediul USR.

Duminică seara, după anunțarea rezultatelor la alegerile parțiale, Elena Lasconi a postat pe Facebook o fotografie în care apare alături de candidatul PNL, Ciprian Ciucu, care a fost ales primar general al Capitalei. Imaginea a fost însoțită de comentariul: "O zi bună pentru democrație".

