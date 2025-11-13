Liderul USR, Dominic Fritz, anunță, la 22 de ani după ce s-a stabilit în România, că a primit aviz pozitiv pentru obținerea cetățeniei române. Primarul Timișoarei spune că țara "l-a făcut adult, european și român cu acte în regulă". El spune că o să depună jurământul la prima ocazie.

- Dominic Fritz, aviz pozitiv pentru cetățenia română după 22 de ani: "România, gata, sunt unul de-al tău!" - Facebook / Dominic Fritz

Liderul USR și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat joi că a primit aviz pozitiv pentru obținerea cetățeniei române. Politicianul de origine germană a transmis un mesaj pe rețelele sociale, în care le-a mulțumit românilor și țării pe care o numește deja "acasă".

Dominic Fritz, născut în Germania, a venit în România în 2003

"România, gata, sunt unul de-al tău! Am trecut de proba de interviu și am primit aviz pozitiv pentru obținerea cetățeniei române. Mulțumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 ani. M-ai făcut adult, m-ai făcut european, m-ai făcut mai tenace, mai călduros, mai inventiv. Iar acum m-ai făcut român cu acte în regulă", a scris Dominic Fritz.

Articolul continuă după reclamă

Acesta a precizat că următorul pas este depunerea jurământului de credință față de statul român: "Urmează depunerea jurământului, la proxima ocazie. Trăiască România, trăiască Europa!". Dominic Fritz, născut în Germania, a venit în România în 2003, implicându-se în proiecte civice și sociale. În 2020, a fost ales primar al Timișoarei, devenind primul cetățean străin ales într-o funcție de primar în România.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare corectă o pensie de minimum 17.500 lei pentru un judecător? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰