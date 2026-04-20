George Simion anunţă că AUR poate "da dovadă de bărbăţie" şi să îşi asume guvernarea. Partidul vrea anticipate

Președintele AUR, George Simion, a declarat, luni, că AUR poate da dovadă de bărbăție și să își asume guvernarea.

Simion a spus că AUR îşi dorește să se ajungă la votul poporului, deci la alegere anticipate.

Întrebat dacă își va asuma AUR guvernarea și pe cine va nominaliza pentru funcţia de prim-ministru, Simion a spus că nu poate răspunde, deoarece pentru a intra la guvernare ar trebui ca cineva să nominalizeze un membru AUR, iar Nicușor Dan a spus că nu o va face.

La fel, Sorin Grindeanu a exclus total această posibilitate.

Articolul continuă după reclamă

"Da, AUR poate da dovadă de bărbăție și-și poate asuma o guvernare la fel cum a făcut-o și în decembrie 2024, însă această ipoteză nu stă în picioare. Pentru că noi suntem realiști", a declarat George Simion, conform Mediafax.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că este nevoie de un alt Guvern? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰