O nouă misiune cardio-pediatrică se desfăşoară chiar în aceste ore la București. Trei copii cu probleme cardiace grave vor fi operaţi pe cord deschis de medici străini care fac aceste intervenţii pro-bono, alături de specialişti români. Toate sunt urgenţe medicale, unele descoperite recent, altele în urmărire, dar niciuna nu mai putea aştepta. Emoțiile de dinaintea operațiilor le-au trăit copiii, mamele lor, dar și colega noastră Sandra Stoicescu, președinta Fundației Mereu Aproape, care s-a întâlnit cu micii pacienți.

Maria mică, aşa cum îi spun medicii, este bucuria secţiei în care este internată cu mama ei. Aşteaptă intervenţia care-i va face inima sănătoasă. Chiar dacă toate emoţiile ajung pe umerii părinţilor, încrederea îi face să meargă mai departe.

"Domnul doctor a zis că, dacă nu o operăm acum la timp, pe viitor o să fie mai rău", spune mama Mariei.

Mama Mariei spune că au avut mare noroc că boala fetiței a fost descoperită la timp, înainte de-a apărea complicaţii.

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"Unii dintre ei i-am descoperit chiar în urmă cu două săptămâni. Diagnosticaţi cu defectul septal şi apoi în două săptămâni copilul o să beneficieze de o intervenţie chirurgicală. […] Asta este normalitate", a explicat Florin Ionescu, medic primar Cardiologie la Spitalul SANADOR.

Anual, 1.200-1.500 de copii se nasc cu malformații la inimă

Normalitatea despre care vorbește domnul doctor Florin Ionescu vine greu în România în care, anual, 1.200-1.500 de copii se nasc cu malformații la inimă și din care doar jumătate ajung să fie operați. În construirea normalității, misiunile umanitare cardiopediatrice susținute de Fundația Mereu Aproape și organizate de Spitalul Sanador sub coordonarea profesorului doctor Victor Costache pun și ele cărămidă cu cărămidă.

În rezerva alăturată, Eric se pregăteşte de operație, dar stă cu gândul la fotbal și la Campionatul Mondial.

"Când ajungem în finală, atunci aş dori să aleg să ţin cu cineva. [Messi, Neymar?] Mbappe", spune Eric.

Și în cazul lui Eric, emoţiile le duce tot mama.

"Este greu, cred că nicio mamă nu se aşteaptă când primeşte o asemenea veste, şi mai ales când auzim despre o operaţie pe cord deschis", spune mama lui Eric, Alina Dăscălescu.

O echipă întreagă a făcut scut în jurul acestor copii cu inimi bolnave

O echipă întreagă a făcut scut în jurul acestor copii cu inimi bolnave şi în jurul părinţilor care nu se liniştesc până nu primesc telefonul cu vești bune de după operaţie.

"Importantă este echipa din jur, o echipă extraordinară de pe anestezie terapie intensivă, din sala de operaţie, de circulaţie extracorporeală şi perfuzie, asistentele medicale, tinerii medici care sunt alături de noi", a spus Dr. Victor Costache, șef de Secţie Chirurgie Cardiovasculară la Spitalul SANADOR.

"Ne apucăm de sport, da? Deci mai uşor cu jocurile video şi mai mult cu sportul. [...] Important, după operaţie poţi face absolut orice, fără nicio restricţie", îi spune medicul micuţului.

Cu 1.200-1.500 de copii născuți în fiecare an cu malformații cardio, România are doar două centre publice în care inimi bolnave sunt operate în mod constant. Insuficient pentru viață, destul pentru liste extrem de lungi de așteptare.

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