Episodul de ploi torenţiale care a afectat joi seară zona Pantelimon s-a situat la un nivel excepţional, cantitatea de precipitaţii înregistrată atingând aproximativ 120 de litri pe metru pătrat într-un interval foarte scurt de timp, relevă datele analizate de specialiştii Apa Nova.

Furtună extremă în Pantelimon: statistic, fenomenul apare o dată la 100 de ani - Facebook/Pantelimon - Comunitatea Noastră

Datele analizate de specialiştii Apa Nova şi comparate cu curbele de intensitate–durată–frecvenţă (IDF), utilizate în proiectarea sistemelor de canalizare şi drenaj urban, arată că intensitatea precipitaţiilor a depăşit pragul corespunzător unei probabilităţi de depăşire de 1:100 ani. Cu alte cuvinte, fenomenul a fost mai sever decât un eveniment care, din punct de vedere statistic, are şanse să se producă o singură dată la un secol, scrie News.ro.

”Graficul aferent staţiei pluviometrice Pantelimon indică faptul că intensitatea precipitaţiilor înregistrate în intervalele de 15 şi 30 de minute a depăşit curba de proiectare pentru evenimentele cu perioadă de revenire de 100 de ani, ceea ce plasează episodul meteorologic în categoria fenomenelor extreme”, subliniază sursa citată.

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Potrivit specialiştilor Apa Nova, astfel de evenimente pot depăşi capacitatea de preluare a sistemelor de canalizare proiectate chiar şi pentru fenomene rare, generând acumulări rapide de apă, inundarea carosabilului şi afectarea infrastructurii urbane.

Cantitatea totală de aproximativ 120 l/mp echivalează cu precipitaţiile care cad în mod normal pe parcursul mai multor săptămâni de vară, concentrate însă în doar câteva zeci de minute.

Episodul de joi seară se numără printre cele mai severe fenomene de acest tip înregistrate în ultimii ani în zona Bucureşti–Ilfov şi evidenţiază presiunea tot mai mare exercitată de evenimentele meteorologice extreme asupra infrastructurii urbane.

Reprezentanţii Apa Nova au precizat că valorile înregistrate în Pantelimon au depăşit nivelurile luate în calcul la proiectarea infrastructurii pentru un eveniment cu probabilitate de apariţie de o dată la 100 de ani, ceea ce confirmă caracterul excepţional al fenomenului produs joi seară.