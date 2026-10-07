George Simion a declarat pentru Politico că, dacă Nicuşor Dan va continua să respingă ideea organizării alegerilor anticipate, demersul deja iniţiat de AUR pentru suspendarea preşedintelui ar putea câştiga şi mai mult sprijin în Parlament.

George Simion, în Politico: "Nimeni nu vrea o nouă Grecie". Ce spune despre suspendarea lui Nicuşor Dan - Hepta

Preşedintele României, Nicuşor Dan, se confruntă cu presiuni atât din partea aliaţilor, cât şi a adversarilor pentru a convoca alegeri anticipate, primele de acest fel din istoria modernă a ţării, în cazul în care cea mai recentă încercare a sa de a pune capăt celor cinci luni de paralizie politică eşuează.

"România, un membru important al NATO şi al Uniunii Europene, nu mai are un guvern pe deplin funcţional de la destrămarea coaliţiei, în luna mai, iar parlamentarii au respins succesiv mai multe propuneri de premier făcute de Nicuşor Dan", se arată în articolul Politico.

Simion susţine că fără anticipate nu poate exista un guvern stabil

Partidele politice analizează acum dacă îl vor susţine pe cel mai recent candidat desemnat de Dan pentru funcţia de premier, diplomatul Luca Niculescu, care trebuie să obţină votul de încredere al Parlamentului în următoarele nouă zile pentru a fi confirmat în funcţie. Într-un interviu, principalul rival al lui Dan din zona dreptei radicale, George Simion, a avertizat că nu poate fi format un guvern stabil fără organizarea de alegeri şi l-a acuzat pe preşedinte că instituie un "blocaj" împotriva democraţiei deoarece îi este "teamă că noi vom ajunge la putere".

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Liderul Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, un eurosceptic ferm care a cerut oprirea ajutorului acordat Ucrainei, a declarat pentru POLITICO că preşedintele trebuie să-şi îndeplinească obligaţia şi să le ofere alegătorilor posibilitatea de a pune capăt blocajului prin noi alegeri sau să se confrunte cu riscul demiterii. Partidul său se află în fruntea sondajelor de opinie din România de aproape doi ani. Simion încearcă să strângă sprijin în Parlament pentru suspendarea preşedintelui, demers despre care crede că va căpăta amploare dacă Luca Niculescu nu va obţine votul Parlamentului, iar Dan va refuza din nou să convoace alegeri.

George Simion: Vom avea voturile pentru suspendare

"Toată lumea spune: «Bine, dacă nici asta nu trece, mergem la alegeri anticipate», dar ei nu îl cunosc pe Nicuşor Dan aşa cum îl cunosc eu", a spus Simion.

Preşedintele este "foarte încăpăţânat" şi ar putea refuza organizarea alegerilor chiar dacă toate partidele le-ar cere, a susţinut acesta:"În acest caz, vom avea numărul necesar de semnături şi voturi cel puţin pentru a-l suspenda, dacă nu chiar pentru a-l demite."

Dan a refuzat să ia în calcul acordarea unui rol AUR la guvernare. El l-a învins pe Simion în alegerile prezidenţiale de anul trecut şi consideră politica rivalului său o ameninţare la adresa direcţiei prooccidentale şi proeuropene a României. Preşedintele susţine că se opune alegerilor anticipate deoarece perioada de campanie electorală ar întârzia reformele bugetare şi finanţarea sistemului de sănătate.

Leul românesc s-a depreciat în raport cu euro în lunile care au trecut de la izbucnirea crizei. Simion le-a cerut investitorilor internaţionali să aibă răbdare şi a încercat să îi asigure că AUR va avea o politică fiscală responsabilă dacă va ajunge la putere. "Nimeni nu vrea o nouă Grecie", a spus el. "Vom face tot ceea ce este necesar pentru a ne respecta angajamentele faţă de partenerii noştri internaţionali şi pentru ca aceştia să îşi recupereze datoriile."

Apelurile pentru organizarea alegerilor anticipate câştigă teren la Bucureşti. Până acum, liderul fostului partid al lui Nicuşor Dan, Uniunea Salvaţi România, s-a alăturat unor politicieni din Partidul Naţional Liberal, precum şi liderilor Partidului Social Democrat şi AUR, în susţinerea ideii că ar putea fi necesare alegeri anticipate fără precedent.

Cel mai recent plan al lui Dan mai are încă timp să funcţioneze, însă conflictele politice dintre partide rămân o problemă. Liberalii afirmă că l-ar putea susţine pe Niculescu pentru funcţia de premier dacă social-democraţii nu vor primi prea multă influenţă, în timp ce PSD susţine că doreşte ca premierul desemnat să ducă ţara într-o direcţie nouă, departe de politicile de austeritate ale premierului liberal Ilie Bolojan.