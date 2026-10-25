Grindeanu, atac la Bolojan: "A sărăcit oamenii, n-a salvat bugetul. Românii trebuie să ştie de unde plecăm"

Preşedintele PSD, Sprin Grindeanu, afirmă, duminică dimineaţă, că fostul premier Ilie Bolojan doar a sacrificat economia şi a adâncit criza, lucru pe care social-democraţii îl vor corecta. El susţine că PSD va schimba direcţia României, după ce Givernul Bolojan a lăsat datorii de peste 30 de miliarde şi cel mai mare deficit din Uniunea Europeană.

Sorin Grindeanu, atac la Bolojan: "A sărăcit românii, n-a salvat bugetul. Românii au dreptul să ştie de unde plecăm" - Arhivă

"A sărăcit românii, dar n-a salvat bugetul. Doar a sacrificat economia şi a adâncit criza. Asta nu este 'greaua moştenire', este nota de plată a austerităţii oarbe! Plătită de români şi firmele româneşti, nu de cei care se aplaudă singuri pe scenă! Spre deosebire de dreapta, PSD nu se lamentează şi nu aruncă inconştient în spaţiul public scenarii apocaliptice despre 'incapacitatea de plată'. Vom schimba direcţia României. Aici nu există cale de întoarcere", a scris, duminică, pe Facebook, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

Acesta afirmă că românii au dreptul să ştie de unde pleacă România după Guvernul Bolojan:

"1.⁠ ⁠Peste 30 de miliarde de lei în facturi neachitate, cheltuieli şi obligaţii împinse în viitor. Un buget adoptat în aprilie, care s-a epuizat în octombrie.

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2.⁠ ⁠Cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. După orice metodologie. O confirmă instituţiile interne – INS şi BNR, dar şi «pesediştii» de la Eurostat şi Comisia Europeană”, afirmă Grindeanu.

Potrivit acestuia, ”realitatea cifrelor a demonstrat că, în ultimul an, reformele s-au făcut cu sabia de lemn, în timp ce peste economie şi veniturile românilor s-a trecut cu tancul”. "Acest trend trebuie inversat. PSD alege să fie alături de oamenii reali, nu de corul digital care aplaudă mecanic eşecul pe reţelele sociale. România a fost «salvată» destul. Acum are nevoie de muncă, investiţii şi măsuri care să repornească economia şi să protejeze nivelul de trai", a adăugat preşedintele PSD.

Sorin Grindeanu prezintă, pe domenii, măsurile pe care le vor adopta miniştrii PSD săptămâna viitoare: