De ce nu e bine să ștergi ecranul telefonului cu haine, prosoape de hârtie sau acetonă

Una dintre suprafețele pe care le atingem cel mai des este ecranul telefonului. Pe parcursul zilei, acesta acumulează amprente, praf și grăsime, pe care mulți încearcă să le îndepărteze cu primul lucru pe care îl au la îndemână: tricoul sau un prosop de hârtie de bucătărie. În realitate, acest obicei poate face mai mult rău decât bine.

Materialele pe care le folosim zilnic nu sunt concepute pentru suprafețe delicate și, în timp, duc la erodarea stratului protector al sticlei.

De ce hainele și prosoapele de hârtie de bucătărie deteriorează ecranul telefonului?

Ecranul telefonului are un strat oleofob care împiedică acumularea grăsimii și a amprentelor. Apple precizează că materialele și produsele abrazive pot slăbi proprietățile acestui strat și pot deteriora dispozitivul.

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Prosoapele de hârtie de bucătărie au o problemă asemănătoare. În ciuda aspectului aparent moale, suprafața lor este, de fapt, mai dură decât pare, ceea ce le face dăunătoare pentru sticlă. Același lucru este valabil și pentru hârtia igienică și orice material textil a cărui compoziție și rezistență la abraziune sunt necunoscute.

Niciunul dintre aceste materiale nu este conceput pentru suprafețe delicate: atrag particule de praf, erodează stratul oleofob care respinge grăsimea și pot provoca microzgârieturi permanente pe sticlă, chiar și în cazul modelelor protejate cu sticlă securizată.

Uzura stratului protector nu afectează funcțiile telefonului, dar îi reduce capacitatea de a respinge grăsimea. În timp, amprentele se acumulează pe ecran, iar acesta devine mai predispus la murdărire. Astfel, tu îți cureți telefonul mai des, iar ecranul se degradează și mai mult.

Alte materiale și produse care ar trebui evitate

Pe lângă utilizarea hainelor și a hârtiei, există și alte practici la fel de riscante. Experții recomandă evitarea instrumentelor ascuțite sau metalice pentru îndepărtarea murdăriei întărite, cum ar fi resturile de mâncare lipite de ecran, deoarece acestea ar putea deteriora ecranul sau componentele interne ale dispozitivului. În astfel de cazuri, se recomandă umezirea zonei cu apă pentru a înmuia murdăria înainte de curățare.

Nu este recomandată utilizarea lichidelor abrazive, precum soluțiile de curățat geamuri, produsele pentru lustruirea mobilei, acetona sau solvenții, deoarece acestea conțin substanțe care deteriorează straturile protectoare ale dispozitivului.

De asemenea, este indicat să fie evitat alcoolul vândut în farmacii, fie din cauza concentrației sale ridicate, fie pentru că acesta conține aditivi care nu sunt potriviți pentru ecrane.

Materialele textile aspre sau care lasă scame completează lista lucrurilor care trebuie evitate, deoarece lasă reziduuri și pot provoca urme suplimentare. Merită menționat că ecranele moderne au adesea sisteme de protecție precum Gorilla Glass, concepute pentru a rezista la căzături și zgârieturi, dar nu sunt imune la deteriorare.

Cum să cureți în siguranță ecranul telefonului mobil

Primul pas este să blochezi sau să oprești dispozitivul, astfel încât să poți vedea mai clar murdăria de pe sticlă.

Apoi, folosește o lavetă curată din microfibră, asemănătoare celor utilizate pentru curățarea ochelarilor sau a aparatelor foto, cu mișcări delicate, fără a apăsa. Această lavetă se murdărește odată cu utilizarea, așa că este recomandat să fie spălată sau înlocuită periodic.

Pentru a îndepărta murdăria persistentă, poți folosi alcool izopropilic cu o concentrație de cel puțin 90%, aplicat direct pe lavetă, nu pe ecran. Acest produs este recomandat deoarece se evaporă rapid și nu lasă reziduuri pe suprafață.

După îndepărtarea petelor, este indicat să ștergi sticla cu o lavetă uscată pentru a elimina orice urmă de umezeală și pentru a te asigura că este complet uscată.

Aceleași instrumente, o lavetă din microfibră și alcool izopropilic, pot fi folosite pentru curățarea computerelor, tabletelor și tastaturilor, fără a le deteriora suprafețele.