Cod galben de ceaţă în mai multe zone din ţară. Judeţele unde vizibilitatea va fi redusă sub 50 de metri

Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică, mai multe avertizări Cod galben de ceață, valabile în mai multe regiuni din România, inclusiv în Capitală.

Cod galben de ceață în mai multe zone din țară. Județele unde vizibilitatea va fi redusă sub 50 de metri - ANM

Potrivit meteorologilor, ceaţă ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 metri şi izolat sub 50 metri va persista până la ora 9:00 în localităţi din judeţele Arad, Bihor, Botoşani, Neamţ şi Iaşi.

Ceaţă ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 metri şi izolat sub 50 metri se va manifesta până la ora 10:00 şi în Bucureşti, îndeosebi în zona periferică, precum şi în judeţele Cluj şi Bistriţa-Năsăud.

De asemenea, până la ora 11:00, vizibilitatea va fi redusă sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri pe raza judeţelor Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Alba, Covasna, Braşov, Mureş, Harghita, Sibiu, Constanţa şi Tulcea.

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Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.