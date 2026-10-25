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Cod galben de ceaţă în mai multe zone din ţară. Judeţele unde vizibilitatea va fi redusă sub 50 de metri

Cod galben de ceață în mai multe zone din țară. Județele unde vizibilitatea va fi redusă sub 50 de metri Cod galben de ceață în mai multe zone din țară. Județele unde vizibilitatea va fi redusă sub 50 de metri - ANM
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Editor D.C. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 25.10.2026, 10:16 | Modificat la 25.10.2026, 10:18

Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică, mai multe avertizări Cod galben de ceață, valabile în mai multe regiuni din România, inclusiv în Capitală.

Potrivit meteorologilor, ceaţă ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 metri şi izolat sub 50 metri va persista până la ora 9:00 în localităţi din judeţele Arad, Bihor, Botoşani, Neamţ şi Iaşi.

Ceaţă ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 metri şi izolat sub 50 metri se va manifesta până la ora 10:00 şi în Bucureşti, îndeosebi în zona periferică, precum şi în judeţele Cluj şi Bistriţa-Năsăud.

De asemenea, până la ora 11:00, vizibilitatea va fi redusă sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri pe raza judeţelor Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Alba, Covasna, Braşov, Mureş, Harghita, Sibiu, Constanţa şi Tulcea.

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Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

D.C.
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