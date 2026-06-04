Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, anunţă că PSD este deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorităţi parlamentare. Grindeanu mai spune că, pentru a susţine noul Guvern, PSD îşi doreşte respectarea următoarelor principii: reluarea investiţiilor şi stimularea economică pentru a recupera locurile de muncă pierdute, protejarea românilor cu venituri mici şi medii şi susţinerea IMM-urilor româneşti.

- Grindeanu, după anunţul desemnării lui Tomac: "România și românii au nevoie, cât mai rapid, de un Guvern" - Profimedia

"România şi românii au nevoie, cât mai rapid, de un Guvern! Partidul Social Democrat este deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorităţi parlamentare", este anunţul preşedintelui PSD. Grindeanu mai spune că "PSD doreşte să ştie care este viziunea prim-ministrului desemnat atât despre programul de guvernare al viitoarei sale echipe executive, cât şi componenţa acestei echipe".

Ce doreşte PSD pentru a susţine noul guvern

"Ulterior, conducerea PSD va supune discuţiei interne concluziile acestor consultări cu prim-ministrul desemnat", precizează Grindeanu. El menţionează că, pentru a susţine noul Guvern, PSD îşi doreşte respectarea următoarelor principii: reluarea investiţiilor şi stimularea economică pentru a recupera locurile de muncă pierdute, protejarea românilor cu venituri mici şi medii şi susţinerea IMM-urilor româneşti.

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Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat joi nominalizarea lui Eugen Tomac, europarlamentar şi consilier onorific al şefului statului, pentru funcţia de premier. Tomac a fost alături de preşedinte în momentul anunţului. Nicuşor Dan a spus despre Tomac că are "şi independenţa, şi experienţa, şi valorile care îl definesc pentru această poziţie". Tomac şi-a exprimat recunoştinţa pentru nominalizare şi a spus că va prezenta un Guvern tehnic, nu unul politic.