Liderul PSD, Sorin Grindeanu, continuă schimbul de replici cu preşedintele PNL, Ilie Bolojan, premierul demis, pe care îl acuză că tratează cu ironie problemele economice şi dificultăţile cu care se confruntă românii. Grindeanu susţine că participarea liberalilor la guvernare nu reprezintă o concesie făcută social-democraţilor, ci o decizie luată în interesul României, potrivit News.ro.

Grindeanu, după ce Bolojan a respins o nouă alianţă cu PSD: "Participarea PNL la guvernare nu este un favor" - Hepta

"Domnule Bolojan, blocajul din economie şi lipsurile cu care se confruntă românii nu dispar pentru că alegeţi să le trataţi cu ironie. Nemulţumirea oamenilor faţă de direcţia în care merge ţara nu este o invenţie a PSD. Scumpirile apasă pe bugetele familiilor, salariile nu mai ţin pasul cu preţurile, iar firmele resimt tot mai puternic panta descendentă economică în care ne aflăm. Nu puteţi să vă prefaceţi că nu vedeţi consecinţele politicilor pe care le-aţi susţinut!", a scris Sorin Grindeanu sâmbătă dimineaţă, pe Facebook.

El afirmă că schimbarea de direcţie nu înseamnă promisiunea că toate problemele se vor rezolva peste noapte.

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"Înseamnă să recunoaşteţi că măsurile adoptate nu au dat rezultatele aşteptate şi să existe voinţa politică de a le corecta, printr-un program de guvernare realist, dar care protejează banii românilor. Participarea PNL la guvernare nu este un favor făcut PSD, ci decizia corectă pentru România", îi transmite el lui Bolojan.

Sorin Grindeanu, preşedintele PSD, a precizat, vineri, că PSD susţine refacerea unei majorităţi stabile alături de PNL şi UDMR şi este pregătit să îşi asume responsabilitatea guvernării.

În replică, Ilie Bolojan a afirmat că România are nevoie de un guvern funcţional, iar PNL este deschis să contribuie la instalarea acestuia, dar refuză să repete ”formule politice care s-au dovedit că nu funcţionează”. "Refuzul de a guverna cu PSD nu ţine de orgolii sau de calcule politice, ci de lecţia pe care am învăţat-o", a transmis Bolojan, adăugând: "De ce au nevoie de PNL? «Să le strice» schimbarea de direcţie şi soluţiile miraculoase?".

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a reacţionat, spunând că Bolojan a exprimat aceeaşi poziţie şi în discuţiile pe care le-au avut, premierul desemnat amintind că "negocierea nu e considerată încheiată până nu s-a încheiat totul" şi subliniind că "mai există şi alte opţiuni".

"Am fost la multe negocieri. Negocierea nu e considerată încheiată până nu s-a încheiat totul. Avem discuţiile care vor continua. Domnul Ilie Bolojan a fost foarte ferm în această poziţie şi atunci când ne-am întâlnit, o spune şi public. Mai există şi alte opţiuni. Dar eu, am spus, aş vrea să avem un guvern cu o susţinere care să fie cât mai solidă", a afirmat Luca Niculescu.