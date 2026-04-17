Grindeanu explică de ce vrea plecarea lui Bolojan: "Această guvernare nu mai oferă speranţă"

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că social-democrații desfășoară consultări la nivel național, în contextul în care România se află într-un moment de cotitură, iar partidul trebuie să își stabilească direcția de urmat. Potrivit acestuia, deciziile PSD vor reflecta voința cetățenilor, subliniind că, în prezent, aproximativ 80% dintre români consideră că țara merge într-o direcție greșită. Grindeanu a mai afirmat că actuala guvernare nu mai oferă speranță și a punctat că stabilitatea într-o coaliție este benefică doar atunci când aduce prosperitate.

”Noi facem aceste consultări pentru că România se află, din punctul nostru de vedere, la un punct de cotitură. Noi trebuie să decidem, având responsabilitatea celui mai mare partid din Parlament, care este calea pe care trebuie să mergem şi o să luăm această decizie, luni, la acea consultare pe care o vom avea la ora 5 şi deciziile pe care PSD-ul le va lua vor fi în concordanţă cu ceea ce vor oamenii. Da, 80% dintre români spun în acest moment că ne îndreptăm într-o direcţie greşită”, a declarat Grindeanu, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Sighetu Marmaţiei.

El a explicat că evaluarea guvernării va începe cu o autoevaluare a miniştrilor social-democraţi şi aceştia vor prezenta lucrurile pe care au putut să le facă şi pe care nu au reuşit să le realizeze.

Liderul PSD a afirmat că această guvernare nu mai oferă speranţă.

”Lumea spune peste tot acelaşi lucru. Fie că am fost la Bacău, pe regiunea Moldovei, că am fost la Brăila, pe sud-est, Bucureşti, Oltenia, la Braşov spune acelaşi lucru, că în acest moment direcţia este una greşită, direcţia pentru România, că această guvernare nu mai oferă speranţă. Acest lucru poate este cel mai grav lucru, dincolo de indicatorii economici din ce în ce mai proşti, care arată o scădere a economiei, care arată şomaj în creştere şi nu mă refer la şomajul din sectorul public. Sunt 55.000 de şomeri în plus în ultimele 10 luni în sectorul privat din România. Inflaţia este la 10%. Deci din start trăim cu 10% mai prost. Guvernul Bolojan a preluat inflaţia la 4%, vă aduc aminte, în mai anul trecut”, a transmis Sorin Grindeanu.

El a susţinut că nu vede rostul unei stabilităţi care nu aduce prosperitate.

”Văd în ultimele zile că se vorbeşte de o anumită armonie pe care PSD-ul ar putea să o strice, această stabilitate. Să ştiţi că stabilitate fără prosperitate, eu nu văd să-şi aibă rostul. Stabilitatea este bună într-o coaliţie de guvernare atunci când oferă prosperitate, când oamenii trăiesc mai bine, atunci când lucrurile merg din ce în ce mai prost, dacă eşti responsabil, încerci să îndrepţi acele lucruri. Avem stabilitate şi în Coreea de Nord. Şi lucrurile nu merg bine. Avem alegeri duminică în Bulgaria, dacă nu mă înşel. Cred că e al optulea rând de alegeri în ultimii trei ani sau patru. Şi Bulgaria, din punct de vedere economic, în acest moment, pe toate agenţiile de rating, bulgarii sunt clasaţi mai bine decât noi”, a declarat Sorin Grindeanu.

El a făcut un apel la social-democraţi să voteze raţional, nu emoţional.

”Eu am făcut apel să dăm un vot raţional. Nu unul emoţional. E foarte multă emoţie în politică în ultimele luni în România, dar eu cred că noi toţi avem nevoie de raţiune. Şi apelul meu astăzi a fost, şi la celelalte întâlniri regionale, să dăm un vot raţional, un vot pentru români, un vot care să aducă mai mult bine românilor dincolo de aceste emoţii politice pe care le vedem în fiecare zi”, a transmis preşedintele PSD.

Partidul Social Democrat organizează, luni, consultarea internă extinsă, în cadrul căreia aproximativ 5.000 de membri ai partidului vor vota îi ridică sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Evenimentul va avea loc la Parlament, începând cu ora 17.00.

