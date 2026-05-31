Un primar PSD din Olt îşi anunţă demisia: "Sub conducerea lui Grindeanu, partidul se duce în cap"

Nicoale Stan, o figură emblematică a administrației din județul Olt, şi-a anunţat demisia din funcţie, motivând că nu a fost sprijinit de conducerea partidului şi criticând direcţia în care se îndreaptă formaţiunea. " Sub conducerea lui Grindeanu partidul se duce în cap. Doar o schimbare de viziune a preşedintelui României, Nicuşor Dan, precum şi o alta a lui Grindeanu din fruntea PSD, mai pot salva România ", a susţinut el.

Nicolae Stan i-a criticat şi pe Paul Stănescu şi pe fostul lider al PSD Marcel Ciolacu, afirmând că aceştia i-au promis sprijin pentru proiectele din comună, dar nu i l-au acordat.

Nicolae Stan, primar din Olt: Un partid mare nu poate supravieţui doar din funcţii şi compromisuri

"Un partid mare nu poate supravieţui doar din funcţii şi compromisuri. Un partid mare trebuie să aibă curaj, iniţiativă şi respect pentru popor", i-a transmis el lui Sorin Grindeanu.

"Nemulţumit total de actuala conducere a PSD central, dar şi a PSD Olt, eu, Nicolae Stan, îmi anunţ concetăţenii, dar şi pe liderii actuali ai partidului, în ansamblul său, că îmi voi da demisia din funcţia de primar, cu ocazia celei de-a 25-a ediţii a Zilei Comunei Coloneşti, stabilită din data de 19 iulie a.c. Personal, am fost preşedinte al PSD Coloneşti la o distanţă de timp relativ scurtă, după Revoluţie, şi până la 14 decembrie 2023. O viaţă întreagă am muncit pentru acest partid şi pentru oamenii acestei comune. Dar, astăzi, spun răspicat: partidul în care am crezut m-a dezamăgit profund! Repet, spre luare aminte: pe 19 iulie a.c., de Ziua Comunei, la cea de-a 25-a ediţie, îmi voi da demisia din funcţia de primar şi, în raport de evoluţia PSD central, voi hotărî şi demisia din calitatea de membru PSD. Spun asta, pentru că, sub conducerea lui Grindeanu partidul se duce în cap. Doar o schimbare de viziune a preşedintelui României, Nicuşor Dan, precum şi o alta a lui Grindeanu din fruntea PSD, mai pot salva România. În caz contrar, alegerile anticipate, pe care nu prea şi le doresc nici PSD şi, probabil, nici AUR, cu toate procentele ridicate ale acestei formaţiuni aşa-zise naţionaliste", a afirmat Nicolae Stan, într-o scrisoare deschisă publicată de presa locală.

El s-a declarat dezamăgit de "cei mari şi tari de la judeţ şi de la centru".

Nicolae Stan: Au sfidat comunităţile rurale ale judeţului Olt, inclusiv comuna Coloneşti

"Au sfidat comunităţile rurale ale judeţului Olt, inclusiv comuna Coloneşti, comună care trebuia sprijinită pentru proiectele importante pe care le-am realizat aici. Nu mai are rost să intrăm în toate detaliile. Poate că este deja prea târziu. Dar un lucru îl spun cu fruntea sus: în toţi aceşti ani am realizat investiţii de peste 2.000 de miliarde de lei în comuna Coloneşti. Astăzi, avem apă, gaze, asfalt aproape peste tot. Avem canalizare în toate cele nouă sate. Avem drumuri agricole asfaltate prin fonduri europene. Am schimbat faţa comunei împreună cu oamenii acestei localităţi", a adăugat primarul.

El a susţinut că nu a fost sprijinit de propriul partid, în pofida promisiunilor făcute de fostul lider al formaţiunii Marcel Ciolacu, dar a criticat şi miniştri de la PNL şi UDMR.

"Dar pentru că propriu-mi partid, care se pretinde partid de stânga, nu m-a sprijinit, atunci când aveam nevoie de ajutor, pentru plata constructorilor şi finalizarea investiţiilor, în ciuda promisiunilor făcute de Marcel Ciolacu, care a spus că nu e moldovean, ci e român (sic.!), şi de cei din jurul său, am hotărât să îmi dau demisia atât din funcţia de primar şi mă voi gândi bine dacă voi mai fi simplu membru PSD. De altfel, pe Marcel Ciolacu, l-a durut în «organul sexual» de deficitul bugetar (vezi declaraţia altui habarnist - ministrul PNL, Boloş), exact acolo unde l-a durut şi pe ministrul Culturii Demeter András István, spunând că el este ungur. Păi, dacă e ungur şi vorbeşte ca la uşa cortului, ce caută în fruntea Ministerului Culturii din România?", a continuat Nicolae Stan.

El a admis că decizia de a demisiona este motivată şi de problemele de sănătate ale sale şi ale soţiei.

Primarul comunei Coloneşti: Plec cu un gust amar

"Plec cu un gust amar. Plec din funcţia de primar, cu amărăciunea unui om care a muncit o viaţă pentru comunitatea lui şi care, atunci când a avut nevoie de sprijin, a fost lăsat singur. În ultimul timp, am avut două proiecte mari pentru această comună. Două proiecte de suflet. Primul a fost introducerea gazelor. Am fost printre primele comune din judeţul Olt şi din Oltenia care au început această lucrare. Am mers de sute de ori la Bucureşti pentru ea. La un moment dat, mai aveam nevoie de 80 de miliarde de lei pentru a termina şi reţeaua din satele Chelbeşti, Vlaici şi Cârstani. Nu am fost ajutat. Nici de organizaţia judeţeană, nici de cea centrală. Şi spun asta direct despre Paul Stănescu, fost secretar-general al PSD, care ar fi trebuit să sprijine judeţul Olt şi comunităţile lui. Nu s-a făcut nimic. S-a făcut doar pentru cercurile de interese şi pentru aplaudaci, gen pseudo-ministrul agriculturii, Florin Barbu", a afirmat edilul.

Potrivit acestuia, la Coloneşti au venit şi Marcel Ciolacu, şi Paul Stănescu.

"Mi s-a promis că problema se rezolvă. Nu s-a rezolvat nimic. Şi o spun direct: Marcel Ciolacu a fost primul candidat din fruntea PSD, care n-a reuşit să intre în turul alegerilor prezidenţiale. Iar în loc să lupte pentru propriul partid, el s-a spetit să împingă voturile spre George Simion şi AUR. Asta nu mai e politică pentru oameni. Asta e bătaie de joc", a arătat Stan.

El a susţinut că al doilea proiect a fost Complexul Sportiv din Coloneşti, care era aprobat prin Ministerul Dezvoltării şi CNI, terenul fusese predat şi mai trebuia doar licitaţia pentru execuţie.

"Şi totuşi, proiectul a fost blocat. Şi aici spun clar: tot din cauza conducerii judeţene şi, în special, din cauza lui Paul Stănescu. Am mers de nenumărate ori să cer sprijin. În schimb, interesul era pentru alte proiecte şi alte orgolii politice. Astăzi vă spun deschis: PSD a ajuns un partid fără reacţie, fără curaj şi fără legătură cu oamenii. Când Ilie Bolojan a mărit TVA-ul şi taxele, PSD a tăcut. Au ieşit gargaragii să vorbească la televizor, fără să dea vreo soluţie. Când primăriile au fost ameninţate cu tăieri şi restructurări, PSD a tăcut. A ieşit Grindeanu pe posturile TV plătite cu bani grei să ne îndulcească mâhnirea cu rânjetul lui «social-democrat»", a adăugat Nicolae Stan.

Potrivit acestuia, "când oamenii de la sate au fost împovăraţi, PSD a tăcut, ca peştele în apă".

"Când s-a ajuns până şi la oamenii cu handicap, PSD a acceptat, apoi a mârâit, sporadic, pe la colţuri. Au reacţionat doar când s-a ajuns la privilegiile şi sinecurile lor. Eu nu îl consider vinovat doar pe Ilie Bolojan. Vinovată este întreaga fostă coaliţie de guvernare, cu asupra măsură PSD, care s-a pretins a fi cel mai mare partid din coaliţia «europeană» de guvernare. «Europeană», până la «genunchiul broaştei». Vinovat e şi Bolojan, că s-a aliat cu USR, o formaţiune incertă total din punct de vedere ideologic, cu accente securistice. Şi asta a fost posibil, din cauză că PSD a avut majoritate parlamentară, miniştri şi putere şi n-a făcut nimic pentru oamenii simpli, ci doar pentru potentaţii din jurul Grindenilor de tip Nordis", a argumentat Stan.

El i-a transmis un mesaj liderului PSD, Sorin Grindeanu: "Îi spun direct lui Sorin Grindeanu: dacă PSD continuă în acest fel, se va alege praful de partid. Un partid mare nu poate supravieţui doar din funcţii şi compromisuri. Un partid mare trebuie să aibă curaj, iniţiativă şi respect pentru popor. PSD are peste 2.000 de primari şi 26 preşedinţi de consilii judeţene, din 41. Dacă ar fi avut curajul să se întoarcă la oameni şi să renunţe la jocurile de culise, ar fi putut câştiga din nou încrederea românilor. Dar, a preferat să stea la ciolan şi să se certe zilnic cu PNL şi USR, în timp ce oamenii suferă. Nici n-au curajul să guverneze, după ce au dărâmat Guvernul Bolojan".

"Eu sunt om de stânga şi voi rămâne om de stânga, până în ultima zi a vieţii mele. Sunt de partea oamenilor simpli, a celor care muncesc şi duc greul acestei ţări. Am 58 de ani de muncă în administraţie şi în viaţa publică. Am fost şi deputat. Dar cea mai mare onoare pentru mine a fost să fiu primarul acestei comune. Le mulţumesc oamenilor din Coloneşti pentru încredere, pentru sprijin şi pentru respectul pe care mi l-au arătat în toţi aceşti ani. Voi rămâne lângă ei cât voi mai trăi, ca om al locului şi ca vecin al lor", a continuat primarul.

El a mai spus că, la cele mai recente alegeri, PSD a obţinut la Coloneşti peste 96% din voturi la Consiliul Local, 97% la preşedintele Consiliului Judeţean şi 96% la Consiliul Judeţean.

"Am tras pentru partid până în ultima clipă. Am tras şi pentru Marcel Ciolacu. Dar oamenii văd adevărul şi nu mai pot fi minţiţi la nesfârşit. Plec cu sufletul greu. Nu pentru că pierd o funcţie. Funcţiile sunt trecătoare. Plec trist, pentru că văd în ce direcţie merge România şi pentru că partidul în care am crezut o viaţă întreagă s-a îndepărtat de oameni. Istoria îi va judeca pe toţi. Eu plec cu conştiinţa împăcată că am făcut tot ce am putut pentru comuna Coloneşti şi pentru oamenii ei", a conchis Stan.

