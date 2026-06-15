O femeie în vârstă de 45 de ani, cetăţean străin, a murit într-un hotel din Cluj-Napoca, iar poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

- Femeie de 45 de ani, cetăţean străin, găsită moartă într-un hotel din Cluj. Dosar pentru ucidere din culpă - Shutterstock

"În data de 15 iunie a.c., în jurul orei 12:55, Poliţia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată de către managerul unei unităţi hoteliere din municipiu cu privire la faptul că o persoană cazată ar fi fost găsită decedată într-o cameră a unităţii. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind identificată o femeie de 45 de ani, cetăţean străin", se arată într-o informare transmisă, luni, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj.

Dosar penal pentru ucidere din culpă

Potrivit sursei citate, din verificările preliminare efectuate, nu au fost identificate urme vizibile de violenţă pe corpul acesteia, dar cercetările sunt continuate de către poliţişti, sub coordonarea unităţii de parchet competente, în cadrul unui dosar penal întocmit pentru ucidere din culpă.

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Trupul femeii a fost transportat la Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca, în vederea efectuării autopsiei pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.