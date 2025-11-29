Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) a publicat o listă de 25 de "puncte negre" ale guvernării Ilie Bolojan, care, potrivit sindicatului, ar reflecta realitatea din spatele declarațiilor oficiale. La cinci luni de la preluarea mandatului, FNSA susține că executivul a slăbit statul de drept, a trimis acasă 40.000 de bugetari, a îngheţat salariile și a adâncit sărăcia pentru milioane de români, informează News.ro.

Guvernarea Bolojan, demontată de sindicate. FNSA a publicat o listă cu 25 de "puncte negre" - Sursa:Hepta

Potrivit postării publicate de sindicat pe Facebook, bilanţul actualului Executiv arată "zero reforme reale". FNSA denunță pierderea unor fonduri importante, de 9 miliarde de euro din alocările iniţiale ale Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), scumpiri accelerate și o inflaţie care afectează drastic puterea de cumpărare.

Potrivit sindicatului, Euro se apropie de 5,10 lei, iar România nu contează pentru SUA.

"Americanii îşi retrag jumătate dintre efectivele militare din România, potrivit anunţului oficial din 29 octombrie 2025. Declaraţiile de avere şi interese nu vor mai fi publicate şi nu vor mai cuprinde detalii despre averile soţilor şi copiilor. Este decizia Curţii Constituţionale a României (CCR) de la sfârşitul lunii mai 2025. Datoria publică se apropie de 60% din PIB! În iulie 2025, datoria publică a urcat la 58,9% din PIB. A îngheţat salariul minim pentru anul 2026. Aţi aruncat, deci, în sărăcie aproape 2 milioane de români", spune Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie.

Articolul continuă după reclamă

"Două mari companii - DACIA şi OMV Petrom dau afară câte 1.000 de oameni. Patronatele din construcţii anunţă că dau afară 50.000 de oameni. Alte zeci de companii din toată ţara au anunţat deja că trimit în şomaj mii de oameni. Să amintim că după ce forţaţi companiile şi administraţia publică să trimită lucrătorii în şomaj, v-aţi propus să tăiaţi şi din indemnizaţia de şomaj?", arată FNSA.

În plus, organizația susține că Guvernul a creat un cadru instituțional fragil, fără consultări reale, eliminând locuri de muncă și reducând resursa umană din administraţia publică, ceea ce, în opinia FNSA, pune în pericol funcționarea unor servicii esenţiale pentru cetăţeni.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se par exagerate preţurile produselor tradiţionale la târgurile de Crăciun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰