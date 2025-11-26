Guvernul Guvernul va putea numi supraveghetori pentru Lukoil. Ce prevede noul proiect de OUG

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat punerea în transparență decizională a proiectului de Ordonanță de Urgență privind actualizarea cadrului național de aplicare a sancțiunilor internaționale. Inițiativa vine la propunerea Consiliului Interinstituțional pentru Sancțiuni Internaționale (CISI) și este rezultatul colaborării între MAE, Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor.

Potrivit proiectului, Guvernul poate desemna un supraveghetor oficial pentru companiile afectate de sancțiunile internaționale impuse Federației Ruse după declanșarea războiului din Ucraina. Este vorba de sancțiuni economice impuse de către alte state, care nu sunt obligatorii pentru România, dar care produc efecte în ţară. Cadrul legal propus oferă instrumentele prin care statul, dacă decide asta , poate include entităţi precum Lukoil România în mecanismul de supraveghere extinsă.

Supraveghetorul va monitoriza activitatea, tranzacțiile externe și va avea acces la toate documentele relevante. Supravegherea poate fi instituită și la cererea unei companii afectate. Supraveghetorul are obligația de a aviza tranzacțiile externe și de a raporta lunar Guvernului. Are dreptul de a participa la ședințele de conducere ale companiei și să fie remunerat. Iar companiile au obligația de a colabora cu supraveghetorul, de a-i permite accesul la informații și de a solicita aviz pentru orice plată externă.

"Scopul modificării legislative propuse este să asigure Guvernului României posibilitatea utilizării instrumentelor de supraveghere specială disponibile în cazul sancțiunilor UE, ONU și în cazul sancțiunilor partenerilor noștri strategici. Propunerea vizează dublul obiectiv de a asigura instrumentele necesare pentru a crește eficiența și impactul acestora de a opri din sursele de finanțare ale Rusiei în războiul de la granița noastră, precum și posibilitatea de a diminua impactul pe termen scurt asupra economiei noastre", se arată în comunicatul Ministerului Afacerilor Externe.

Articolul continuă după reclamă

Aceste măsuri pot fi activate la solicitarea companiilor sau din oficiu, pe baza unei decizii a Executivului, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Bolojan: Guvernul va introduce un mecanism propriu de sancțiun în cazul Lukoil. Romgaz, protejată

Premierul Ilie Bolojan a confirmat că sancțiunile pentru rafinăria Petrotel au intrat în vigoare, iar pentru benzinării urmează pe 13 decembrie. Totodată, a explicat că România va fi solidară cu SUA și celelalte state pentru a pune în practică aceste sancțiuni, sugerând că nu au fost solicitate derogări.

Totodată, a explicat că România va fi solidară cu SUA și celelalte state pentru a pune în practică aceste sancțiuni, sugerând că nu au fost solicitate derogări.

Întrebat despre situația Petrotel, premierul Ilie Bolojan a explicat în cadrul unei conferințe de presă, că "termenele intră în vigoare la date diferite. Pentru rafinăria Lukoil, care este pe o entitate juridică, intră în vigoare acum, rafinăria este în mentenanță și, din evaluarea experților de la Energie, practic sunt stocuri suficiente în perioada actuală și următoare pentru ca aprovizionarea cu benzină și motorină să funcționeze fără ca această rafinărie să fie în activitate. Prin urmare, România va fi solidară cu SUA și celelalte state pentru a pune în practică aceste sancțiuni.

Cât despre rețeaua de benzinării, e un termen la jumătatea lunii decembrie, e o pondere de peste 20% ca număr de benzinării în România și așteptăm ca până atunci să se deruleze negocierile între posibilii cumpărători ai acestor benzinării și proprietarii Lukoil. Există un act normativ pe care îl vom publica luni, prin care România își stabilește un mecanism de sancțiuni care completează actualul cadru pe care îl avem,care ne permite să punem sancţiuni doar pentru decizii care sunt luate de ţările Uniunii Europene, în aşa fel încât săptămâna viitoare acesta să fie adoptat. Vom decide în luna decembrie dacă acest mecanism va fi activat sau nu. Trebuie să țină cont de realitățile din piață. Bulgaria are o dependență totală de rafinăria de la Burgas și inevitabil trebuia să facă ceva în acest sens.

Cât despre Guvern, înseamnă și răspunderi importante care se pot întoarce împotriva noastră și mecanismul pe care îl avem înseamnă supravegherea activității, ca să ne asigurăm că afacerile acestor companii sunt independente și că fluxurile financiare nu duc către Rusia. Cât despre cooperarea Romgaz și Lukoil, am luat măsurile necesare ca Romgaz să nu fie afectată de aceste sancțiuni. Am notificat, am informat. Lucrurile sunt asigurate".

Întrebat ce se va întâmpla cu angajații Petrotel, premierul a spus că "Lukoil trebuie să ia deciziile de rigoare".

Cele mai complexe sancţiuni internaţionale la adresa Rusiei

"Războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei a condus la adoptarea, atât de Uniunea Europeană, cât și de partenerii strategici ai României a celor mai complexe sancțiuni internaționale la adresa Federației Ruse. România a susținut adoptarea acestor măsuri în vederea reducerii capacității Federației Ruse de a purta acest război. În acest context, alte state au adoptat sancțiuni unilaterale cu efecte extrateritoriale semnificative, care pot genera un impact asupra pieței economice din România, inclusiv asupra operatorilor și asupra pieței de muncă. Având în vedere dinamica sancțiunilor internaționale (obligatorii și neobligatorii pentru România) generate de continuarea agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru a evita blocarea activității unor operatori importanți pe piața românească", se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Citeşte aici Proiectului de Ordonanță de Urgență privind actualizarea cadrului național de aplicare a sancțiunilor internaționale.

Citeşte aici Nota de Fundamentare

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca femicidul să fie pedepsit cu închisoare pe viaţă şi în România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰