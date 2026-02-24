Un elicopter al armatei iraniene s-a prăbuşit marţi într-o piaţă de fructe din provincia centrală Isfahan, accidentul soldându-se cu moartea pilotului, a copilotului, dar şi a doi comercianţi.

Elicopterul s-a prăbuşit în oraşul Dorcheh, provocând un incendiu care a fost stins de serviciile de urgenţă, potrivit News.ro care citează informaţiile publicate de presa de stat iraniană şi preluate de Reuters.

Experţii spun că Iranul are un istoric slab în ceea ce priveşte siguranţa aeriană, cu accidente repetate, multe dintre ele implicând aeronave cumpărate înainte de Revoluţia Islamică din 1979 şi care nu dispun de piese de schimb originale pentru întreţinere.

Săptămâna trecută, un avion de vânătoare F-4 fabricat în SUA, aparţinând forţelor aeriene regulate ale Iranului, s-a prăbuşit în provincia Hamadan din vestul ţării, în timpul unui zbor de antrenament, pilotul pierzându-şi viaţa.

