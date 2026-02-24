Antena Meniu Search
Un elev de 13 ani s-ar fi aruncat de la etajul unu al școlii, din cauza unei note mici, potrivit directoarei

Un elev de 13 ani din comuna Telciu, judeţul Bistriţa-Năsăud, s-ar fi aruncat de la etajul întâi al școlii la care învață, după ce a luat o notă mai mică decât se aștepta, a declarat directoarea liceului tehnologic din localitate, Domnica Homei.

24.02.2026
Directoarea licelului tehnologic din comuna Telciu a declarat pentru Agerpres că elevul ar fi spus, după căzătură, că "viața este grea".

"Pare că da (a fost un gest intenționat - n.r.). El a spus, în momentul în care a fost întrebat de ce a făcut treaba asta, că e viața grea. Contextualizarea a fost în mai multe direcții cumva: că a încercat să ia o notă mai bună la fizică, cred, și că a luat o notă mai mică și că totul e în zadar, că viața asta este foarte grea. Nici n-am încercat eu să aflu foarte multe pentru că, nu știu, n-am mai fost pusă într-o situație de genul acesta și atât de tare m-am speriat, încât nu am știut dacă e bine să intru în amănunte sau nu", a spus directoarea Liceului tehnologic Telciu.

Elevul învăţa bine și nu a mai creat probleme

Domnica Homei a adăugat că gestul elevului i-a speriat pe colegii săi de clasa a șasea.

"Colegii nu au apucat să conștientizeze înainte, pentru că totul a decurs în câteva secunde, de la urcarea lui pe pervazul geamului și până la căzătură. Nici nu au conștientizat la început ce s-a întâmplat, după care bineînțeles că s-au speriat, dar sunt bine", a spus aceasta.

Din primele informații, elevul implicat în incident învață bine și a nu a creat probleme până acum.

Diriginta elevului de 13 ani a fost cea care i-a sunat pe părinții săi, să îi anunțe despre cele întâmplate, aceștia venind la școală și însoțindu-l pe copil la spitalul din Bistrița, unde a fost transportat de echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD, conștient și în stare stabilă.

Incidentul a avut loc în timpul unei pauze

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud, incidentul a avut loc în timpul unei pauze.

"Astăzi, în jurul orei 10:00, a fost sesizat prin SNUAU 112 faptul că, în localitatea Telciu, un elev a căzut de la etaj, accidentându-se. La fața locului, polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Năsăud au identificat un minor de 13 ani din localitate, iar din primele verificări efectuate a reieșit faptul că acesta ar fi căzut de la etajul I al școlii unde învață", a transmis IPJ Bistrița-Năsăud.

La fața locului a intervenit un echipaj SMURD, care l-a preluat pe copil conștient, cu traumatism lombar și suspiciune de fractură la un picior, și l-a transportat la UPU Bistrița, potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Bistrița-Năsăud, Marius Rus.

Polițiștii continuă cercetările pentru vătămare corporală din culpă, urmând să fie stabilite împrejurările exacte în care a avut loc evenimentul.

