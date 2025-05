Ilie Bolojan a luat act de demisia lui Marcel Ciolacu. Premierul interimar va fi anunțat marți

„Ședința s-a încheiat. Președintele a luat act de demisia din funcția de Prim-ministru al Guvernului României, depusă în această seară de Marcel Ciolacu. Un premier interimar va fi desemnat în prima parte a zilei de mâine”, anunță Administrația Prezidențială.

Vacantarea locului de premier urmează să fie publicată în Monitorul Oficial.

Numele vehiculate pentru a prelua mandatul de premier interimar sunt Daniel David (PNL) și Bogdan Ivan (PSD).

Marcel Ciolacu a demisionat

Consiliul Politic Național al PSD a decis, luni, ieșirea partidului din coaliția de guvernare și faptul că Marcel Ciolacu va demisiona din funcția de premier.

'Coaliția de guvernare nu are o legitimitate, cel puțin în această componență. Am propus colegilor mei ieșirea din coaliție, ceea ce duce la demisia mea din funcția de prim-ministru, lucru pe care o să îl fac după întâlnirea cu dumneavoastră. Am luat decizia că miniștrii PSD rămân să discute cu reprezentanții PNL, UDMR și cum se hotărăște așa se face (în privința interimatului miniștrilor - n.r.)', a declarat președintele PSD, Marcel Ciolacu, la sediul central al partidului.

