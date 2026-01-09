Antena Meniu Search
Surse: Nicușor Dan va înfiinţa un departament pentru combaterea dezinformării, pe care îl va coordona personal

Nicușor Dan va înființa un departament împotriva dezinformării în cadrul Administrației Prezidențiale, au declarat surse politice pentru Observator. Președintele va coordona personal acest departament, potrivit surselor citate.

de Marius Gîrlaşiu

la 09.01.2026 , 15:38
Președintele României, Nicușor Dan, ia cuvântul în cadrul inaugurării aleii Nicolae Titulescu din Parc Monceau Surse: Nicușor Dan va înfiinţa un departament pentru combaterea dezinformării, pe care îl va coordona personal - Profimedia

Președintele Nicuşor Dan vrea un departament împotriva dezinformării și al fake news-ului, pe care îl va coordona personal, au declarat surse politice pentru Observator.

La final de ianuarie, șeful statului va chema la Cotroceni, la discuții, toate instituțiile responsabile pentru lupta împotriva dezinformării.

Campaniile de fake news, manipulare şi dezinformare apar ca amenințare la adresa securității naționale în Strategia Națională de Apărare.

Articolul continuă după reclamă

Operațiunea va implica toate instituțiile responsabile, inclusiv serviciile secrete. De altfel, Strategia Națională de Apărare arată că dezinformarea, campaniile de fake news și manipularea au devenit o amenințare gravă la adresa securității naționale. Iar scopul acestor acțiuni hibride, regizate de actori ostili României, este acela de a distruge încrederea în democrație, în NATO și UE.

Marius Gîrlaşiu
Marius Gîrlaşiu Like

Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell.

