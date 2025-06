După trei săptămâni de negocieri complicate, formarea Guvernului Bolojan s-a blocat la împărţirea ministerelor. Asta deşi există un acord în ceea ce priveşte rocada premierilor. Surse politice spun că liderii UDMR nu sunt multumiţi cu ministerul Dezvoltării şi cel al Culturii. Liderii maghiari şi-ar dori să obţină Ministerul Dezvoltării şi Ministerul Mediului, portofolii revendicate deja de PNL şi USR. Ministrul de Finanţe este membru în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, iar asta înseamnă că UDMR şi-ar putea pierde locul în CSAT, ocupat în prezent de ministrul Tanczos Barna. "Noi am lua Dezvoltarea şi Cultura. Până la urmă ar fi corect dacă nu ai nicio influenţă asupra deciziilor majore pe fiscalitate să nu fii doar decor. Să fii decor nu e prea plăcut că decontezi şi tu", a declarat Kelemen Hunor, preşedintele UDMR.

Consultările oficiale de la Palatul Cotroceni vor începe vineri la ora 11:00

"Ce îşi doreşte UDMR? Vom spune în Coaliţie, nu ne transmitem mesaje prin presă, multumesc mult", a declarat Tanczos Barna, ministru interimar al Finanţelor. Altfel, mulţi dintre liderii PNL nu sunt deloc încântaţi de ideea rocadei la guvernare. Liberalii ar vrea ca Ilie Bolojan să conducă Guvernul până la alegerile din 2028. "Cred că ideea de rotativă nu este una potrivită mai ales dupa ultima experienţă", a declarat Robert Sighiartău, deputat PNL. Surse politice spun că PSD va avea 6 ministere în noul Guvern. Social democratii vor pastra Transporturile, Justitia, Munca, Sanatatea si Agricultura. In plus, ar putea primi si Ministerul Investitiilor Europene.

PSD va conduce Secretariatul General al Guvernului, iar Sorin Grindeanu va fi instalat la sefia Camerei Deputatilor. Pe lângă premier, PNL va avea patru ministere. Liberalii vor conduce Internele, Finantele, Educatia si Energia. În plus, de la prezidiul senatului Mircea Abrudean va deveni al doilea om în stat.

În urma negocierilor, USR a obtinut patru portofolii. Va avea ministrul de Externe si ministrul Apararii. Ambii vor fi alesi in urma unui acord cu presedintele Nicusor Dan. In plus, USR va conduce Mediul si Economia, minister care include in prezent Turismul si Digitalizarea. Dacă UDMR nu va fi la masa puterii, Guvernul Bolojan ar putea fi învestit cu voturile PSD, PNL şi USR plus sprijinul minoritătilor nationale. Un Guvern fără UDMR s-ar baza pe 279 de voturi în Parlament.

"Matematic este posibil, însă noi credem că o majoritate mai largă pro-europeană este necesară pentru viitorul Guvern", a declarat Oana Ţoiu, deputat USR. "Realitatea din Parlament te învaţă să faci această majoritate că nu există altă soluţie", a declarat Robert Sighiartău, deputat PNL. Liderii PSD vor decide vineri intrarea la guvernare, iar sâmbătă vor stabili şi lista miniştrilor. "Sunt discuţii pe care le purtăm între noi ca şi colegi, stabilim cine ce face, care sunt portofoliile, fiecare coleg poate să decidă dacă vrea să fie pentru un portofoliu sau alt portofoliu", a declarat Bogdan Ivan, ministru interimar Economie, Digitalizare, Turism.

Consultările oficiale de la Palatul Cotroceni vor începe mâine la ora 11. Social democratii sunt primii care vor ajunge la discutiile cu Nicusor Dan, urmati de liderii PNL şi cei din USR. AUR a refuzat invitaţia.

