Ilie Bolojan a câștigat lupta din partid cu Hubert Thuma. Au rămas în funcție oamenii susținuți de premier

Premierul Ilie Bolojan a câștigat lupta din partid cu Hubert Thuma. Oamenii premierului s-au impus la votul pentru funcțiile din Camera Deputaților, în fața celor susținuți de Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov.

Puciul din PNL nu a reușit. Tabăra lui Hubert Thuma a încercat să schimbe liderul grupului PNL din Camera Deputaților și secretarul Camerei Deputaților din partea PNL, dar în funcție au rămas oamenii susținuți de Bolojan.

În cele din urmă, Gabriel Andronache, susținut de Ilie Bolojan, a câștigat cu 29-21 votul pentru funcția de lider de grup al deputaților PNL, în fața lui Ciprian Dobre, susținut de Hubert Thuma. Iar Arina Moș, și ea susținută de Ilie Bolojan, l-a învins la vot cu 27-24 pe Alexandru Popa, susținut de Hubert Thuma.

"Nu vă cer să mă susțineți pentru măsurile pe care le iau, dar vă cer să nu ne torpilăm din interior", le-ar fi spus Bolojan colegilor în ședința PNL.

Articolul continuă după reclamă

Hubert Thuma a lansat în ultimele săptămâni o serie de atacuri la adresa lui Bolojan, chemând primarii PNL să ia poziție. Thuma spunea că bugetul ar putea fi promulgat abia în martie, iar asta înseamnă că bugetele locale vor fi adoptate în aprilie şi că primarii nu știu ce cotă vor primi din TVA și din impozitul pe venit.

Săptămâna trecută, premierul a declarat că ar putea să ceară un vot de încredere în interiorul PNL, pe fondul atacurilor lansate de facțiunea lui Hubert Thuma. "Eu niciodată nu m-am agățat de această funcție și nu problema care ține de mine este cea mai importantă. Problema nu este să stai pe un post sau pe altul, pentru că, indiferent cine ar fi premierul României astăzi sau mâine, problemele rămân. Am făcut-o de două ori până acum. În calitate de președinte al PNL, am cerut două voturi de încredere. Nu văd de ce nu aș putea uza de această procedură internă".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰