Circ în plenul reunit al Parlamentului la votarea propunerii CSAT privind amplasarea în România a unor avioane americane de realimentare, echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare. Suveraniștii au făcut scandal și au cerut trimiterea scrisorii preşedintelui Nicuşor Dan înapoi la Cotroceni.

Senatul şi Camera Deputaţilor s-au reunit, miercuri, în şedinţă comună, pentru a se pronunţa asupra scrisorii preşedintelui Nicuşor Dan referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente şi forţe militare americane. La şedinţă a participat şi premierul Ilie Bolojan. George Simion a anunțat că AUR nu votează solicitarea președintelui.

DOCUMENTE: Aici este prima cerere, respectiv a doua cerere a preşedintelui Nicuşor Dan.

"O decizie luată pe genunchi, care afectează destinul unei națiuni. Anunțăm că nu putem vota și nu ne dăm acordul pentru scrisorile și garanțiile lui Nicușor Dan. Nu avem garanția că scopul și intențiile sunt doar defensive, nu avem garanția că cineva va apăra aceste baze militare", a transmis George Simion în plen.

Simion a citat din Scrisoarea a III-a a lui Eminescu și i-a transmis un mesaj ambasadorului SUA: "Cât suntem încă pe pace, vă spunem: bine ați venit!"

"Votul pentru această decizie este un vot pentru siguranța reală a României", a transmis Sorin Grindeanu.

În final, 272 de parlamentari au votat pentru, 18 împotriva, 5 s-au abţinut, iar 2 nu au votat.

Grindeanu, după vot: România a dovedit că doreşte întărirea parteneriatului strategic cu SUA

Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, după votul din Parlament pe scrisoarea şefului statului privind dislocarea unor capabilităţi americane în România că ţara noastră este şi a dovedit, prin această Hotărâre şi prin acest vot al Parlamentului, că doreşte întărirea parteneriatului strategic cu SUA.

”Eu cred că beneficiile au fost enunţate de către colegi, inclusiv de mine. Suntem parte a unei alianţe militare defensive, e adevărat, NATO. Noi suntem membri în această alianţă militară. Partenerul strategic al României, şi anume Statele Unite ale Americii, aşa cum ştiţi, a făcut această solicitare. Preşedintele a trimis această scrisoare către Parlament iar Parlamentul a adoptat, în urmă, cu câteva minute”, a declarat preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, după votul Parlamentului.

Sorin Grindeanu a comentat şi scandalul din plenul comun, făcut de parlamentarii AUR.

”Faptul că există parlamentarii gălăgioşi, faptul că există parlamentari care se opun până la urmă acestui demers, ţine de credinţa fiecăruia dintre ei. Eu sunt bucuros că acest act a fost adoptat, că a fost o majoritate largă, şi că România este şi a dovedit, prin această Hotărâre şi prin acest vot, că doreşte întărirea parteneriatului strategic cu Statele Unite şi că este un partener solid al Statelor Unite ale Americii. Asta e un lucru important”, a menţionat el.

Despre garanţiile că aceste baze româneşti nu vor fi folosite de avioane militare americane cu intenţia de a lovi Iranul, Grindeanu a precizat că toate lucrurile legate de acţiunile militare se vor desfăşura conform cererilor aprobate, conform informărilor care au fost trimise către Parlament.

”Repet, suntem parte a unei alianţe militare, suntem partener strategic al Statelor Unite ale Americii. Statele Unite ale Americii ne-au cerut acest sprijin pe care noi, în Parlament, azi, l-am dat, iar eu sunt unul din susţinătorii acestui demers şi am şi exprimat astăzi în sală, am fost primul vorbitor. Există momente în istoria fiecărui stat când trebuie să ne asumăm anumite decizii. Iar astăzi Parlamentul şi-a asumat această decizie”, a subliniat Sorin Grindeanu.

Bolojan: Este în interesul ţării noastre. Este pentru siguranţa românilor

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că această propunere este în interesul ţării noastre şi pentru siguranţa românilor. El a adăugat că România este un aliat sigur în această parte a lumii.

”Sunt aici în semn de respect pentru cetăţenii României şi pentru Parlamentul ţării noastre. Şi în această calitate de prim-ministru, vă asigur că această propunere este în interesul ţării noastre, este pentru siguranţa românilor. Este o propunere făcută cu responsabilitate, care arată că România este un aliat sigur în această parte a lumii şi este o propunere făcută cu responsabilitate”, a transmis Ilie Bolojan.

El a menţionat că deciziile importante nu pot fi luate ”cu vuvuzelele”.

”Gândiţi-vă ce înseamnă să iei decizii importante pentru ţară. Ele nu pot fi luate cu vuvuzelele, ci trebuie luate întotdeauna cu responsabilitate. Din acest punct de vedere, vă rog să votaţi pentru această propunere în interesul României”, a declarat premierul Bolojan.

George Simion: Nu putem vota scrisorile şi garanţiile lui Nicuşor Dan

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat în plenul comun al celor două Camerei că nu pot vota şi nu îşi vor da acordul pentru scrisorile şi garanţiile lui Nicuşor Dan venite de la domnul Grindeanu şi din alte părţi insalubre ale politicii româneşti. El i-a transmis un mesaj şi ambasadorului SUA la Bucureşti, să fie un aliat al românilor, nu un stăpân.

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat în plenul comun că este ”o decizie luată pe genunchi care afectează destinul unei naţiuni”. ”Dragi români, jurământul nostru de credinţă a fost şi este faţă de poporul român şi nu faţă de vreo altă entitate. Alegem să rămânem loiali acestui jurământ şi anunţăm că nu putem vota şi nu ne dăm acordul pentru scrisorile şi garanţiile lui Nicuşor Dan venite de la domnul Grindeanu şi din alte părţi insalubre ale politicii româneşti”, a spus liderul AUR.

Simion a continuat: ”Nu avem garanţia că scopul şi că intenţiile sunt doar defensive, nu avem garanţia că cineva va apăra aceste baze militare, nu ştim câţi soldaţi rămân şi nu ştim multe, multe alte lucruri. Doar 64 de parlamentari au consultat acel document clasificat. Avem răspunderea faţă de poporul român ca niciun cetăţean să nu fie supus riscurilor”, a mai declarat preşedintele AUR.

Potrivit liderului AUR, analiza de risc asupra României din partea unui regim terorist trebuie făcută urgent.

”România trebuie să rămână o ţară sigură. Da, noi preţuim parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii, avem însă datoria şi responsabilitatea de a feri românii de război. Fiecare român contează. Nu trebuie să alarmăm inutil cetăţenii ţării, însă avem datoria să le spunem adevărul şi nu le putem garanta că în momentul ăsta nu există riscuri de securitate pentru ei. Vrem să transmitem un mesaj excelentei sale Darryl Nirenberg, ambasadorul Statelor Unite în România, citându-l pe poetul nostru naţional Mihai Eminescu: Cât suntem încă pe pace, vă spunem bine aţi venit”, a mai afirmat el.

Simion a declarat că ”poporul român este un popor iubitor de Dumnezeu şi de pace iar relaţia noastră cu Statele Unite este una existenţială”.

”Bunicii şi părinţii noştri, domnule ambasador, şi-au pus speranţa în America şi în momentul ocupaţiei sovietice şi în momentul revoluţiei române din 1989. Acum vrem să ştim ce votăm. Alegerile ne-au fost anulate şi decizia de astăzi este luată de o putere ilegitimă, rezultată în urma furtului votului românilor în decembrie 2024. Şi acum românii se uită cu speranţă către Statele Unite ale Americii şi vă rugăm ca să nu tranzacţionaţi speranţa noastră şi să nu legitimaţi o putere ilegitimă. Va avea consecinţe catastrofale. Fiţi, ca ambasador, un aliat al românilor, nu un stăpân. Şi vă asigur şi pe dumneavoastră şi vă asigurăm pe toţi omologii americani că veţi avea respectul şi iubirea poporului român, atâta timp cât nu faceţi lucruri împotriva voinţei poporului român”, a subliniat Simion.

”Noi spunem astăzi: Da, păcii şi spunem astăzi românilor că nu meritam în 2026 să fim conduşi de această coaliţie care le pune viaţa în primejdie. Alegem pacea!”, a spus George Simion în final.

Agenda de miercuri a Parlamentului

Pe ordinea de zi s-a aflat scrisoarea preşedintelui Nicuşor Dan privind încuviinţarea de către Parlament a unor solicitări ale prim-ministrului României, după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării în data de 11 martie 2026.

De asemenea, pe agendă s-au mai aflat şi două informări ale preşedintelui referitoare la aprobarea forţelor şi mijloacelor Ministerului Afacerilor Interne care sunt trimise la misiuni şi operaţii în afara teritoriului naţional în anul 2026 şi, respectiv, la aprobarea intrării şi staţionării în România a Forţei de reacţie NATO (Allied Reaction Force/ARF) sau tranzitarea teritoriului naţional de către aceasta, în scopul pregătirii şi/sau desfăşurării de operaţii militare, dacă va fi cazul, în anul 2026, precum şi mandatarea ministrului Apărării Naţionale pentru a aproba eventualele modificări în structura/compunerea ARF, care vor putea surveni în raport cu datele de planificare transmise de NATO pentru anul 2026.

Anterior, Comisiile pentru apărare ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au avizat, cu majoritate de voturi, hotărârea care să permită, conform scrisorii preşedintelui, prezenţa pe baza de la Mihail Kogălniceanu a unor capabilităţi ale Statelor Unite, care se vor desfăşura pe o perioadă determinată.

