Ilie Bolojan: "E simplu să demisionezi, să dezertezi, dar e mult mai greu să stai şi să faci ceea ce trebuie"

Premierul Ilie Bolojan, a afirmat, sâmbătă, într-o întâlnire cu tinerii liberali, că ”e simplu să demisionezi, să dezertezi”, dar este mult mai greu să stai şi să faci ceea ce trebuie.

de Redactia Observator

22.11.2025 , 16:13
Preşedintele PNL le-a vorbit, sâmbătă, tinerilor din cadrul formaţiunii, la o întâlnire care a avut loc în judeţul Maramureş, despre Iuliu Maniu, Gheorghe Pop de Băseşti şi Vasile Lucaciu, ”ce înseamnă Sighet, ce înseamnă elitele noastre”.

"E simplu să demisionezi, să dezertezi"

”Şi în felul acesta înţelegem că noi avem o responsabilitate suplimentară, inclusiv politică (…) Suntem aici cu o parte din colegii noştri tineri. Şi venind pe drumul încoace, vorbeam cu colegul meu, cu domnul Boc, ce mică responsabilitate avem noi astăzi faţă de ceea ce au făcut aceşti oameni, faţă cea ce au suportat. Şi uneori nu ne place dacă suntem înjuraţi, dacă trebuie să luăm decizii rele, dar, gândindu-ne la ce au făcut alţii, ne dăm seama că trebuie să facem şi noi ceea ce ni se cere pentru ţara noastră. Şi asta este şi o responsabilitate politică pe care o aveam”, a declarat Ilie Bolojan, sâmbătă, în judeţul Maramureş. 

Acesta a adăugat: ”E simplu să demisionezi, să dezertezi, să ştiţi”. ”E foarte simplu, dar e mult mai greu să stai şi să faci ceea ce trebuie. Şi astăzi nu sunt nişte vremuri uşoare, dar, cât timp sunt preşedintele partidului şi cât timp avem o responsabilitate şi un mandat, sunt decis să fac ceea ce ţine de mine pentru ţаrа noastrã. Asta e şi forma de respect pentru tinerii noştri”, a mai declarat Ilie Bolojan.

