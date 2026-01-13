Ilie Bolojan, ministru interimar al Educaţiei

Premierul Ilie Bolojan preia interimatul la Ministerul Educaţiei. Ilie Bolojan preia acest portofoliu, după ce Daniel David a renunţat la el, în luna decembrie 2025.

Ilie Bolojan, ministrul interimar al Educaţiei până la desemnarea unuia nou - Profimedia

Conform unui anunţ făcut de Guvern, premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui României, Nicușor Dan, propunerea de revocare din funcția de ministru al Educației și Cercetării a domnului Daniel-Ovidiu David, ca urmare a demisiei, și preluarea interimatului de către prim-ministrul României.

Fostul ministru al Educaţiei, Daniel David a declarat, în exclusivitate pentru Observator, că şi-a delegat atribuţiile către secretarii de stat, dar Ilie Bolojan nu i-a semnat demisia.

Cum nimeni nu a acceptat încă portofoliul de la Educaţie, negocierea se face acum între universitar şi preuniversitar şi împărţirea portofoliului în două.

Daniel David a declarat pentru Observator că aşteaptă noua numire, ca să poată pleca din funcţie. "Eu mi-am depus demisia în 22 decembrie aşa cum am anunţat şi public, de atunci aştept numirea unui nou ministru. Sper însă ca numirea să se facă cât mai repede, deocamdată eu sunt ministru in aceasta perioada sematurile pe ordinele de ministru sau pe alte acte sunt acoperite de catre secretari de stat", a declarat Daniel David.

Daniel David a demisionat din funcţia de ministru al Educaţiei în luna decembrie 2025. Spunea că nu îl mai interesează politica şi guvernul este suficient de stabil pentru a nu fi afectat de plecarea sa.

Surse Observator spun, însă, că ministrul n-ar fi fost de acord cu tăierile preconizate în Educaţie, anul viitor. În locul său era vehiculat Marilen Pirtea, deputat PNL, rector al Universităţii de Vest din Timişoara şi sponsor al liberalilor în campanie.

Mandatul lui Daniel David a fost marcat de măsuri de austeriate.

Peste 14.000 de posturi în învăţământ au fost desfiinţate, iar norma pentru profesori mărită.

În cazul studenţilor, fondurile pentru burse au fost tăiate cu 40 la sută. Iar în cazul elevilor, au fost eliminate bursele de rezilienţă şi s-a înjumătăţit numărul celor care primeau burse de merit. Măsurile au dus la proteste de stradă.

"Și studenților, și elevilor le transmit următorul mesaj: Dacă aș fi în locul lor, și eu aș protesta. După cum sunt convins că un student rațional și decent, dacă ar fi în locul meu, ar face ce fac eu", a declarat Daniel David, fost ministru al Educaţiei.

