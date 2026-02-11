Pîslaru, după ce CCR a ignorat scrisoarea lui Bolojan: Șansele de a recupera banii din PNRR, extrem de reduse

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a comentat noua amânare a Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților, spunând că "până nu avem o adresă oficială de la Comisia Europeană, nu pot spune că am pierdut banii, dar șansele să mai primim acei bani sunt extrem de reduse".

Potrivit surselor Observator, judecătorii constituționali nu au discutat deloc în ședința de astăzi despre scrisoarea trimisă de Ilie Bolojan către CCR, ignorând practic avertismentul premierului că vom pierde 231 de milioane de euro.

Amintim că judecătorii CCR au amânat pentru 18 februarie 2026 luarea unei decizii privind tăierea pensiilor magistraților, fiind a cincea amânare. Șeful Executivului a informat oficial CCR pe 5 februarie că România riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNRR, din cauza amânărilor deciziei privind legea pensiilor magistraților.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat după ședința CCR, că, deși Guvernul nu a primit încă o confirmare oficială privind pierderea fondurilor europene, riscul este major. "Până nu avem scrisoarea oficială, nu vă pot spune că am pierdut bani, repet. Dar, așa cum a spus și prim-ministru, șansele de a-i recupera după această amânare sunt extrem de reduse", a spus Pîslaru.

Ministrul a spus că Guvernul va continua să susțină reforma pensiilor magistraților: "Guvernul trebuie să continue să împingă pentru această reformă. Există foarte clar necesitatea de a comunica cauzalitatea pierderii banilor potențiali. Guvernul trebuie să rămână pe poziții pentru a putea, într-adevăr, să vedem că această lege va fi promulgată până la capăt".

Pîslaru a respins ideea că scrisoarea trimisă de premierul Bolojan Curții Constituționale ar fi o formă de presiune. "În condițiile date, cu amânările date și cu consecințele date, nu este vorba de nicio presiune, este vorba de a conștientizarea importanței naționale a acestui document"."Eu cred că am spus ce am avut de spus. Cred că era timp de studiat orice era de studiat”, a mai declarat ministrul.

"La data de 30 ianuarie 2026, în cadrul unei reuniuni formale a reprezentanților Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și a reprezentanților Reform and Investment Task Force (SG REFORM) din cadrul Comisiei Europene, a fost adus la cunoștința domnului Ministru Dragoș Pîslaru faptul că, pe baza informațiilor existente la acest moment, Comisia consideră neîndeplinit Jalonul nr. 215, având ca rezultat pierderea de către România a sumei de 231 milioane de euro. Totuși, Comisia ne-a transmis că scrisoarea de informare nu este considerată definitivă evaluării înainte de data de 11 februarie 2026. De asemenea, Comisia examinează inclusiv informații publice doar după această dată, urmând să ia o decizie definitivă pe baza informațiilor transmise de către autoritățile române", se arată în documentul trimis de premierul Bolojan la Curtea Constituțională.

