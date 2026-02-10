Președintele Asociației Comunelor din România, Emil Drăghici, l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan în cadrul unei dezbateri despre reforma administrativă și reducerea cheltuielilor publice, acuzând Guvernul că "împachetează" populația prin măsuri fiscale și administrative anunțate sub forma unor "pachete".

Preşedintele ACoR, către Bolojan: "Folosiţi cuvântul pachet, n-ați făcut altceva decât să ne împachetaţi" - Sursa: Inquam

Discuția a avut loc marți, în cadrul evenimentului "Reforma administrativă, politica de reducere a cheltuielilor publice și impactul acestora asupra comunelor din România", organizat de Asociația Comunelor din România.

Emil Drăghici i-a reproșat premierului că se raportează frecvent la Uniunea Europeană, dar nu vorbește despre diferențele salariale dintre administrația din România și cea europeană. De asemenea, acesta a criticat utilizarea termenului "pachet", pe care l-a numit "furat din limbajul Comisiei Europene", afirmând că în România ar trebui folosit termenul de "proiect", potrivit Constituției.

"Ați folosit, de când ați devenit prim-ministru, cuvântul pachet. (...) L-ați numit pachet pentru că nu ați făcut nimic altceva decât să ne împachetați rând pe rând cu fiecare din acestea", a declarat Drăghici, Președintele Asociației Comunelor din România.

Articolul continuă după reclamă

Președintele Asociației Comunelor a mai precizat că organizația are 81 de puncte pe agenda de lucru, care vor fi transmise premierului. El a subliniat că taxele locale trebuiau crescute, însă într-un mod "rațional" și planificat din timp, nu în luna decembrie.

"Guvernul se străduiește în luna cadourilor să dea un cadou prin care scoate banii din buzunarul oamenilor pe mâna primarilor", a mai spus Emil Drăghici.

Drăghici a atras atenția și asupra impactului măsurilor asupra natalității, susținând că acestea pot încuraja din nou plecarea tinerilor din România către alte state.

În replică, premierul Ilie Bolojan a recunoscut că nivelul salarizării din administrația publică locală este mai mic decât media europeană, dar a explicat că, raportat la cheltuieli, România este doar ușor sub media UE.

"Nivelul salarizării în administrația publică locală din România este mult mai mic decât cel din UE, ca salariu mediu", a declarat Bolojan.

Referindu-se la acuzația de "împachetare", premierul a răspuns că realitatea economică și cifrele bugetare sunt cele care impun aceste măsuri.

"Ne-a împachetat realitatea și cetățenii. Realitatea e că avem niște cifre bugetare care nu ne mai permit acest lucru", a afirmat Ilie Bolojan, explicând că România nu mai are resursele necesare pentru anumite cheltuieli și este obligată să se împrumute.

Premierul a mai declarat că măsurile de ajustare bugetară nu sunt populare și au efecte inevitabile, inclusiv contracție economică. El a comparat situația cu o familie care cheltuiește peste posibilități și este obligată să reducă drastic cheltuielile pentru a-și plăti datoriile.

"Nu s-a inventat nicăieri să corectezi asemenea deficite în care toată lumea să fie fericită", a mai spus premierul Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a susținut că ar fi fost mai bine ca aceste măsuri să fie adoptate mai devreme, pentru a exista timp pentru simulări și ajustări, însă procesul a fost întârziat de contestări și amânări. Totodată, a precizat că este dificil ca o decizie luată la nivel central să acopere toate particularitățile celor aproximativ 3.300 de unități administrative din România.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cumpăraţi produse resigilate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰