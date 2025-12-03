Ilie Bolojan se întâlneşte cu Viktor Orban la Budapesta, apoi va merge la Viena

Premierul Ilie Bolojan se întâlneşte miercuri, la Budapesta, cu omologul din Ungaria, Viktor Orban. Ulterior, premierul român va participa la o recepţie cu ocazia Zilei Naţionale a României, la Viena.

Potrivit programului anunţat de Biroul de presă al Guvernului, întrevederea cu premierul Viktor Orban are loc la sediul Guvernului Ungariei, la ora 11:30, ora locală. După întâlnirea de la Budapesta, premierul Ilie Bolojan va pleca spre Viena, unde la ora 18:00 (ora locală) va participa la recepţia oferită cu ocazia Zilei Naţionale a României, la sediul Ambasadei ţării noastre la Viena.

La eveniment vor lua parte reprezentanţi ai comunităţii româneşti din Austria, printre invitaţi aflându-se Christian Stocker, cancelarul Republicii Austria, şi Claudia Plakolm, ministrul federal pentru UE - Cancelaria Federală a Republicii Austria.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul Bolojan va fi însoţit de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca şi secretarul de stat Dragoş Hotea.

Vizita premierului Ilie Bolojan în Austria continuă şi joi. Agenda include discuţii în format tete-a-tete, convorbiri în plenul delegaţiilor, precum şi un dejun de lucru oferit de cancelarul austriac.

"Obiectivul principal al vizitei este consolidarea relaţiilor bilaterale, atât în plan politico-diplomatic, cât şi economic şi o coordonare mai strânsă în plan regional şi european, având în vedere provocările actuale din regiunea noastră. Cooperarea în sectorul economic va viza şi alte domenii cu potenţial de creştere a investiţiilor pe ambele pieţe", se arată în comunicatul Guvernului.

