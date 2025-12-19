Împrumutul UE pentru Ucraina, cu rezerve din partea a 3 state. Nicușor Dan: A fost o chestiune politică

Uniunea Europeană va împrumuta 90 de miliarde de euro Ucrainei, a anunțat vineri președintele Nicuşor Dan, după încheierea reuniunii Consiliului European, informează Agerpres.

Conform declarațiilor oficiale, suma de 90 de miliarde de euro reprezintă un împrumut oferit de UE pentru a susține Ucraina pe durata războiului, iar autoritățile de la Kiev vor rambursa banii doar după încheierea conflictului, a precizat Nicuşor Dan.

Pentru aprobarea acestui pachet financiar a fost nevoie de unanimitatea statelor membre ale Uniunii Europene. Totuși, în timpul discuțiilor trei țări, Ungaria, Slovacia și Cehia, și-au exprimat rezervele privind contribuția lor, a mai spus preşedintele.

Nicuşor Dan a apreciat că rezervele exprimate de Ungaria, Slovacia şi Cehia au avut mai degrabă o motivaţie politică decât una tehnică. Şeful statului a explicat că poziţionarea celor trei ţări a fost rezultatul unor negocieri la nivel politic, în urma cărora s-a ajuns la un compromis.

"A fost o politică, o negociere cu aceste trei state care, aşa cum am spus, condiţia la care au ajuns în urma discuţiilor a fost ca în textul concluziilor să spună că nu contribuie în niciun fel la acest împrumut", a arătat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan a subliniat că, în contextul negocierilor referitoare la Cadrul Financiar Multianual al UE, s-a propus o formă mai flexibilă pentru mecanismul de finanțare.

