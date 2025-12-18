Președintele Nicușor Dan a declarat că, în cadrul reuniunii Consiliului European, va fi abordată tema bugetului Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034, iar negocierile pe marginea acestuia urmează să fie finalizate anul viitor. Totodată, pe agenda întâlnirii figurează și discuții privind opțiunile de sprijin financiar pentru Ucraina. "Noi susţinem oricare dintre variantele de ajutor financiar pentru Ucraina. Discuţia începe cu activele ruseşti blocate de către instituţii din Europa", a subliniat șeful statului, informează News.ro.

Nicușor Dan: Susţinem oricare dintre variantele de ajutor pentru Ucraina. UE, împărțită în două tabere - Hepta

"Este discuţia pe cadrul financiar multianual, adică bugetul Uniunii pentru 2028-2034. Este prima discuţie, ea va continua pe parcursul întregului an, 2026, cu intenţia de a finaliza 2026. Şi, bineînţeles, toate celelalte subiecte, finanţarea Ucrainei printre ele", a afirmat Nicuşor Dan.

El a fost întrebat dacă se va discuta şi despre aderarea Ucrainei şi Republicii Moldova la Uniunea Europeană şi dacă este luată în calcul o eventuală decuplare a celor două ţări, având în vedere că Ungaria se opune aderării Ucrainei.

"Legat de extindere, după cum ştiţi, ieri a avut loc un summit cu Balcanii de Vest, în care au fost prezenţi liderii a cinci din şase ţări din Balcanii de Vest şi a fost o discuţie şi membrii Consiliului şi cu reprezentanţii acestor ţări. Acum discuţia o să fie numai de către membrii Consiliului şi, bineînţeles, se va discuta şi partea de Balcani de Vest şi partea de Moldova-Ucraina cu toate discuţiile care sunt aici. Pentru moment, aşa cum înţeleg, opoziţia Ungariei faţă de Ucraina există", a declarat preşedintele României.

Articolul continuă după reclamă

El a mai fost întrebat care este varianta cea mai bună pentru împrumutul pentru Ucraina.

"Este adevărat că este subiectul cel mai discutat între participanţii la această reuniune şi tocmai pentru că Ucraina este importantă pentru securitatea României, noi susţinem oricare dintre variantele de ajutor financiar pentru Ucraina. Discuţia începe cu activele ruseşti blocate de către instituţii din Europa", a afirmat Nicuşor Dan.

Care sunt cele două scenarii dezbătute

Concret, s-au format două tabere pe tema acordării unui împrumut Ucrainei, garantat cu rezervele înghețate ale băncii centrale ruse, păstrate în mare parte de Euroclear în Belgia. Germania, împreună cu țările nordice și est-europene, susțin că nu există alternativă la acest plan. În timp ce Belgia și Italia susțin Planul B, adică vor ajutarea financiară a Ucrainei cu o datorie comună a UE, garantată din bugetul comunitar. Alte țări care se opun folosirii activelor rusești sunt Bulgaria, Malta, Ungaria și Slovacia.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ce contează mai mult când alegeţi jucăriile pentru copii? Preţul Calitatea

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰