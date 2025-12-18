Liderii Uniunii Europene s-au reunit la Bruxelles pentru a decide dacă vor finanţa Ucraina cu banii din activele îngheţate ale ruşilor. Momentul poate fi unul decisiv pentru soarta războiului. Premierul Poloniei a avertizat că o capitulare a Kievului înseamnă o ameninţare directă pentru ţara lui, dar Belgia se opune planului fără garanţii solide.

"Avem o alegere simplă: fie bani astăzi, fie sânge mâine. Toţi liderii europeni trebuie să se ridice, în sfârşit, la înălţimea acestei ocazii", a declarat Donald Tusk, premierul Poloniei. Discuţia de la Bruxelles are loc într-un moment disperat pentru Ucraina. Kievul are nevoie de 130 de miliarde de euro pentru următorii doi ani. Volodimir Zelenski cere o decizie până la finalul anului, altfel ţara sa riscă să nu mai poată produce armament în curând.

Reacţia României

"La fel cum autoritățile confiscă bani de la traficanții de droguri și arme de la teroriști, activele rusești trebuie folosite pentru a ne apăra împotriva agresiunii rusești", a declarat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei. "Dacă Ucraina pierde (războiul - n.red.), dacă Rusia cucereşte toată Ucraina, atunci cheltuielile de bază pentru Apărare, de 3,5% din PIB, 5% per total, nu vor fi deloc suficiente, vor fi mult mai mari", a declarat Mark Rutte, secretatul general al NATO. Comisia Europeană a oferit un împrumut în valoare de 90 de miliarde, garantat cu activele îngheţate ale Băncii Centrale Ruse. Cea mai mare sumă este în Belgia, iar Bruxellesul se teme pentru că Moscova a ameninţat deja cu procesul.

"Liderii au creat o iluzie, acceptată de UE, că este posibil să se finanțeze războiul doar pe baza bunurilor îngheţate. Este o strategie greşită, o greşeală uriaşă pe care o vom plăti cu toţii!", a declarat Viktor Orban, premierul Ungariei. A doua variantă luată în calcul este ca Uniunea Europeană să ajute Ucraina cu bani garantaţi de bugetul multianual. "Vom găsi o poziție care ne va permite să decidem. Acesta este, pentru mine, obiectivul acestui consiliu", a declarat Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.

La Bruxelles, România este reprezentată de preşedintele Nicuşor Dan, care a discutat minute bune cu Viktor Orban şi cu premierul spaniol Pedro Sanchez. "Noi susținem oricare dintre variantele de ajutor financiar pentru Ucraina. Discuția începe cu acele active rusești blocate de către instituții din Europa", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. În weekend, Steve Witkoff şi Jared Kushner se vor întâlni în Miami cu emisarul lui Vladimir Putin. Americanii vor prezenta planul de pace revizuit, care prevede garanţii de securitate similare cu Articolul 5, bani pentru reconstrucţia ţării şi trimiterea unei forţe multinaţionale care să garanteze armistiţiul.

