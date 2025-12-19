Pentru prima dată în aproape trei decenii, una din universitățile de medicină și farmacie din România vrea să schimbe modul în care sunt formați viitorii medici. O curriculă mai puțin teoretică și mult mai axată pe practică este miza anunțată de mediul universitar. Iar primul pas a fost deja făcut, la București, printr-un centru de simulare medicală construit cu fonduri europene.

Foaia, pixul și teoria nu mai sunt suficiente pentru a ajunge la nivelul la care studenții vestici învață deja. Astfel, cea mai mare universitate de medicină și farmacie din România a construit un centru care seamănă mai degrabă cu un spital decât cu o sală de curs.

"Trebuie să vedem la nivel european ce anume învață un rezident, nu numai teorie, dar și practică. Simularea medicală este o etapă a învățării diferitor tehnici de chirurgie, minim invazivă în special, pentru că medicina s-a tehnologizat în ultima perioadă.", a declarat rectorul UMFCD, Viorel Jinga.

Clădirea are cinci etaje, iar spațiile pot fi adaptate rapid, în funcție de nevoile studenților și rezidenților.

"În 2020 a apăut pandemia și atunci am început să interpunem acest tip de practică între componenta teoretică, componenta practică.", a explicat medicul urolog, Cristian Toma.

Într-una dintre săli, studenții exersează intervenții laparoscopice. Nu pe pacienți reali, ci pe simulatoare.

"Sunt niște joculețe care practic antrenează coordonarea mână-ochi în regim de vizualizare 2D.", a spus Bogdan Boboc, Asistent Centru.

Unii se pregătesc pentru pneumologie, învață să exploreze căile respiratorii și să pună diagnostice corecte.

"Observăm și putem vedea foarte, foarte bine cum se realizează și cum se efectuează o bronchoscopie.", a adăugat Claudiu Iordache, medic pneumolog şi asistent universitar doctor.

"Poți să faci, spre exemplu, și această fibronoscopie, să diagnostichezi multe, poți să face biopsii.", a spus o studentă.

Într-un alt sector, obstetrica și ginecologia sunt simulate aproape unu la unu cu realitatea dintr-o maternitate.

"Este foarte, foarte important pentru studenți și mai ales pentru rezidenți să cunoască această procedură care este extrem de răspândită și de necesară în monitorizarea sarcinii.", a mai spus Bogdan Boboc.

"Acest centru arată și funcționează ca un spital în toată regula. Are secții practice de chirurgie minim invazivă, terapie intensivă, pediatrie sau urologie. În cazul unor situații de urgență, acesta poate fi transformat în centru de prim ajutor pentru pacienți.", a transmis reporterul Observator, Marko Pavlovici.

Astăzi, aproape jumătate dintre medicii rezidenți din România sunt la București, peste 9.000 din cei 26.000 la nivel național.

Marko Pavlovici

