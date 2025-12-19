După 15 ore de negocieri intense la Bruxelles, liderii Uniunii Europene nu au reușit să ajungă la un acord clar privind activele înghețate ale rușilor. Au stabilit în schimb să ofere Ucrainei un împrumut de aproximativ 90 de miliarde de euro pentru următorii doi ani. Premierul Poloniei a avertizat că o capitulare a Kievului înseamnă o amenințare directă pentru țara lui.

"Am luat decizia de a acorda 90 de miliarde de euro Ucrainei pentru următorii doi ani. [...] Ucraina va rambursa acest împrumut doar atunci când Rusia va plăti reparațiile de război", a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa.

"Până atunci, activele rusești vor rămâne blocate, iar Uniunea își rezervă dreptul de a folosi fondurile disponibile pentru a finanța împrumutul", a adăugat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Acordul de la Bruxelles a fost obținut după ore bune de discuții ce s-au întins până la trei dimineața. Liderii europeni, cu excepția celor din Cehia, Ungaria și Slovacia, au căzut de acord să ofere Ucrainei împrumutul. Oficialii nu au ajuns însă la un acord privind activele rusești înghețate.

UE, "mesaj clar" pentru Vladimir Putin

Uniunea Europeană transmite astfel un "mesaj clar" preşedintelui rus Vladimir Putin, a afirmat la rândul său cancelarul german Friedrich Merz, susţinător ferm al utilizării activelor ruseşti.

Cele 27 de state membre trebuiau să găsească o soluţie durabilă pentru a finanţa Ucraina, care risca să rămână fără bani încă din primul trimestru al anului viitor.

În octombrie, acestea s-au angajat să asigure, în următorii doi ani, cea mai mare parte a sprijinului financiar şi militar acordat Kievului, după decizia preşedintelui american Donald Trump de a întrerupe ajutorul SUA.

Aceste nevoi de finanţare au fost estimate la 137 de miliarde de euro, UE angajându-se să acopere două treimi, sau 90 de miliarde de euro. Restul urmează să fie asigurat de ceilalţi aliaţi ai Ucrainei, precum Norvegia şi Canada.

La discuții, România a fost reprezentată de președintele Nicușor Dan.

"Dobânzile pentru acest împrumut sunt plătite de asemenea din bugetul Uniunii. [...] Activele blocate rusești sunt parte ca garanție a acestui împrumut", a explicat președintele României, Nicușor Dan.

Compromisul de la Bruxelles, o înfrângere pentru Merz şi Von der Leyen

Faptul că guvernele europene nu au reuşit să ajungă la un acord cu privire la utilizarea activelor ruseşti reprezintă o înfrângere majoră pentru cancelarul german Friedrich Merz și pentru președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, scrie Politico.

Ţările UE au fost nevoite să cadă de acord asupra unui plan de rezervă de urgență, bazat pe datoria comună a UE, propus de săptămâni întregi de premierul belgian Bart De Wever, considerat până în ultimul moment o soluție improbabilă. Într-o nouă lovitură adusă unității europene, trei țări, respectiv Ungaria, Slovacia și Cehia, nu vor participa la acest acord.

Acordul oferă o gură de aer vitală economiei ucrainene, grav afectată de război, în contextul riscului unui blocaj financiar iminent, posibil chiar din primăvară, pe măsură ce conflictul cu Rusia intră în al patrulea an.

Deși toată lumea poate susține că a obținut o victorie, aceasta nu este soluția pe care Germania și Comisia Europeană o susțineau înaintea summitului.

"Desigur, unii oameni nu au fost de acord... vor să-l pedepsească pe Putin luându-i banii. [...] Dar politica nu este o muncă emoțională. Raționalitatea a învins", a spus De Wever, referindu-se la planul inițial de utilizare a activelor rusești.

Executivul UE și Berlinul au făcut presiuni timp de mai multe săptămâni asupra statelor membre pentru a aproba un plan controversat de a folosi până la 210 miliarde de euro din activele înghețate ale Rusiei pentru finanțarea Ucrainei. De Wever s-a opus din nou, după ce deja blocase inițiativa într-un summit anterior, în octombrie.

În locul acesteia, liderii europeni au convenit să împrumute împreună 90 de miliarde de euro pentru a finanța un credit acordat Ucrainei pe doi ani. Împrumutul va fi garantat din bugetul comun al UE. Deși această variantă a fost bine primită de țările sudice, nu a fost favorizată de Germania și aliații săi nordici, care s-au opus în mod tradițional garantării datoriilor pentru statele puternic îndatorate.

În cele din urmă, însă, urgența finanțării pentru Ucraina și dorința liderilor UE de a demonstra sprijinul în contextul incertitudinilor din SUA și a retoricii victorioase a lui Putin, au înclinat balanța.

Ca o concesie pentru Germania, liderii au lăsat deschisă posibilitatea ca activele rusești înghețate să fie utilizate ulterior pentru a rambursa împrumutul oferit Ucrainei.

De ce Belgia s-a opus folosirii activelor ruseşti

Belgia s-a opus încă de la început utilizării activelor rusești, iar diplomații și experții financiari ai UE au ajustat formulările legale și au oferit garanții financiare suplimentare pentru a-l convinge pe De Wever. Miza era uriașă pentru premierul belgian, deoarece cea mai mare parte a activelor rusești înghețate din Europa este deținută de firma financiară Euroclear, cu sediul în Belgia.

De Wever a cerut insistent ca, în schimbul susținerii planului, UE să asigure sume nelimitate de bani pentru a proteja Belgia în eventualitatea în care Kremlinul ar solicita despăgubiri. Însă cererea a fost considerată exagerată.

Deși tacticile lui De Wever au fost populare în Belgia, l-au transformat într-un paria în Consiliul European, unde alți lideri au luat în calcul, în mod excepțional, posibilitatea de a-l depăși prin vot. Nu a fost însă nevoie.

În timp ce Comisia încerca să salveze planul privind activele rusești, un alt grup de țări, condus de Belgia și Italia, lucra în secret pentru a readuce la viață planul lor preferat: datoria comună a UE.

"A devenit cea mai realistă și practică soluție", a declarat președintele Franței, Emmanuel Macron.

Mercosur și bugetul UE

Ziua de negocieri intense a început cu liderii UE amânând problema finanțării Ucrainei, dar aceștia au revenit asupra subiectului mai târziu, după ce consilierii lor au pregătit un acord în spatele ușilor închise.

"Există o suprapunere între cele trei teme ale summitului: Mercosur, activele rusești și următorul buget al UE", a explicat un diplomat european.

Era evident de la început că Merz, care se confruntă acasă cu presiuni din partea extremei drepte, AfD, nu-și putea permite să se întoarcă la Berlin cu mâinile goale. Pe lângă susținerea planului privind activele rusești, cancelarul german sprijină și acordul comercial Mercosur cu America de Sud, negociat de decenii și care trebuia semnat săptămâna aceasta.

Dar premierul italian Giorgia Meloni, cunoscută la Bruxelles pentru pragmatismul său, a încercat să torpileze ambele proiecte susținute de Merz. Ea a reușit să obțină amânarea acordului Mercosur până în ianuarie și a colaborat cu De Wever pentru a demonta, pas cu pas, planul privind activele rusești.

"A învins bunul-simț", a declarat premierul italian Giorgia Meloni.

Avertismentul lui Zelenski: Ucraina riscă să nu mai poată produce armament

Volodimir Zelenski avertizase înainte că, dacă până la finalul anului nu e luată o decizie, țara sa riscă să nu mai poată produce armament în curând.

"Dacă Ucraina nu primește această finanțare, producția de drone va fi redusă de mai multe ori", a spus președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

"Dacă Ucraina pierde (războiul - n.r.), dacă Rusia cucerește toată Ucraina, atunci cheltuielile de bază pentru Apărare, de 3,5% din PIB, 5% per total, nu vor fi deloc suficiente, vor fi mult mai mari", a spus secretarul general al NATO, Mark Rutte.

În timpul ce liderii europeni se aflau la masa discuțiilor, rușii au distrus cu drone un pod de peste fluviul Nistru, situat pe traseul Odesa-Reni, la granița cu Republica Moldova. O femeie a murit, iar trei copii au fost răniți.

Americanii prezintă planul de pace revizuit în weekend

În weekend, Steve Witkoff și Jared Kushner se vor întâlni în Miami cu emisarul lui Vladimir Putin.

Reporter: Ce sperați să iasă din această întâlnire?

Donald Trump: Ei bine, ei se apropie de ceva, dar sper că Ucraina va acționa rapid. Sper, pentru că Rusia este acolo. Și de fiecare dată când durează prea mult, Rusia își schimbă părerea.

Americanii vor prezenta planul de pace revizuit care prevede garanții de securitate similare cu Articolul 5, bani pentru reconstrucția țării și trimiterea unei forțe multinaționale care să garanteze armistițiul.

