Independentul Vlad Gheorghe s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Ciprian Ciucu

Independentul Vlad Gheorghe a anunţat că se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Ciprian Ciucu. Fostul europarlamentar a făcut anunţul marți, în prezenţa primarului Sectorului 6.

Decizia lui Vlad Gheorghe vine într-un moment în care competiția pentru București este extrem de strânsă, iar voturile candidaților independenți sau ale partidelor mai mici pot înclina decisiv balanța.

"După mai multe discuții și după ce ne-am uitat împreună pe toate studiile sociologie pe care le-am avut, vedem cu toții că candidata extremistă și cu legături și istorie în PSD are șanse să ajungă la Primăria Captialei. Lucrul responsabil de făcut este să îl susțin pe domnul Ciprian Ciucu, pentru ca Bucureștiul să rămână un bastion al democrației și să nu ajungă în mâna unor extremiști PSD-iști” a declarat Gheorghe. De aceea, îi rog pe toți cei care voiau să mă voteze pe mine pe 7 decembrie să-l voteze pe domnul Ciprian Ciucu. Fac din nou un apel la cei care voiau să mă voteze pe mine să-l susțină pe dânsul. E o decizie dificilă, nici pentru mine nu e ușor, dar ăsta e lucrul calculat, uitându-ne pe cifre, și responsabil de făcut”, a declarat Vlad Gheorghe.

Fostul europarlamentar a făcut un apel şi către Cătălin Drulă de a se retrage din cursă. "Și vreau să fac încă o dată apel către domnul Drulă, candidat de dreapta, dar aflat pe locul patru, să înțeleagă în al 12-lea ceas că lucrul responsabil este să vină alături de noi, în această alianță a candidaților, și să-l susțină și dânsul pe domnul Ciucu, dacă nu vrea să avem un primar extremist la Capitală”, a adăugat Gheorghe.

Un sondaj AtlasIntel pentru HotNews, publicat luni, arată că Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile din 7 decembrie 2025, și candidata independentă susținută de AUR, Anca Alexandrescu, conduc în intențiile de vot ale bucureștenilor (separați de 0,1%), urmați foarte aproape, la 1,5%, de Ciprian Ciucu.

Vlad Gheorghe era plasat de sondajele recente între 1%-3%.

Cine este Vlad Gheorghe

Gheorghe a ajuns în Parlamentul European în mandatul 2019–2024, pe listele USR PLUS, ocupând locul lăsat liber de Clotilde Armand, care a renunțat la poziția de europarlamentar după ce a câștigat Primăria Sectorului 1. La începutul anului 2024, Vlad Gheorghe a demisionat din USR în urma unui scandal intern.

Tot în 2024 a candidat pentru un nou mandat de europarlamentar, de această dată ca independent, însă nu a reușit să strângă numărul de voturi necesar pentru a-și reconfirma mandatul la Bruxelles.

Candidatura lui Vlad Gheorghe la Primăria Generală a Capitalei a fost evocată încă din momentul în care acesta a apărut public alături de Nicușor Dan, atât în campaniile electorale, cât și după ce acesta a câștigat funcția de primar general.

Retragerea sa și anunțul sprijinului pentru Ciprian Ciucu vin în contextul în care fragmentarea dreptei risca să favorizeze candidații susținuți de principalele partide parlamentare.

Vlad Gheorghe va rămâne pe buletinul de vot de duminică. Retragerea lui Vlad Gheorghe nu este însă un caz singular în această campanie. Și Makavelli, un alt candidat intrat inițial în cursa pentru Primăria Capitalei, a decis să se retragă. El a anunțat că o susține pe Anca Alexandrescu, cadidata sprijinită de AUR.

