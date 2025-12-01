Antena Meniu Search
Sondaj AtlasIntel: Daniel Băluţă şi Anca Alexandrescu, la diferenţă de 0,1 procente pentru Primăria Capitalei

Daniel Băluţă, candidatul PSD la alegerile din 7 decembrie 2025, şi candidata independentă susţinută de AUR, Anca Alexandrescu, conduc în intenţiile de vot ale bucureştenilor (separaţi de 0,1%), urmaţi foarte aproape, la 1,5%, de Ciprian Ciucu, arată datele unui sondaj de opinie realizat de către institutul AtlasIntel.

de Redactia Observator

la 01.12.2025 , 17:39
Potrivit sondajului AtlasIntel, citat de news.ro, primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluţă, este creditat cu 23,3% şi este urmat de Anca Alexandrescu, cu 23,2%. La 1,5% procente în urma lor se află primarul PNL Ciprian Ciucu, creditat cu 21,7%.

Pe locul 4 se află candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 15,5%, urmat de candidata SENS, Ana Ciceală, cu 8,4%.

Faţă de precedentul sondaj AtlasIntel publicat în urmă cu două săptămâni, în recentul sondaj cea mai mare creştere – de 5,3 puncte procentuale – este pentru Anca Alexandrescu, în timp ce Daniel Băluţă a crescut cu 4,7%.

Ciucu a trecut de pe locul 1 pe locul 3. Liberalul a crescut cu 2,5 puncte procentuale, fiind foarte aproape de primii doi – Băluţă şi Alexandrescu.

Singurul care a scăzut în intenţiile de vot faţă de acum două săptămâni este Cătălin Drulă, care avea atunci 18,1%.

Ana Ciceală, de la SENS, surpriza sondajului anterior al AtlasIntel, care a creditat-o atunci pentru prima dată cu 7,1,%, a urcat uşor, cu 1,3 procente, ajungând la 8,4%.

Cercetarea a fost realizată în perioada 27-30 noiembrie, pe un eşantion de 2.964 de respondenţi din Bucureşti.

Sondajul AtlasIntel a fost realizat prin metoda recrutare digitală aleatorie şi are o marjă de eroare de două puncte procentuale, la un grad de încredere de 95%. 

