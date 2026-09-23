O statuie din epoca romană a fost descoperită luni de angajații companiei Dunai Industrial Diving Ltd., în timpul unor căutări desfășurate într-o zonă a Dunării în care scufundările sunt dificile, relatează FEOL, potrivit Hungary Today.

Statuie romană intactă, descoperită în Dunăre. Piesa s-a păstrat aproape perfect timp de secole - Facebook/Dunaújváros Önkormányzata

Pentru recuperarea artefactului, care cântărea câteva sute de kilograme, a fost nevoie de ajutor suplimentar. La operațiune au participat și membri ai Departamentului de Pompieri Voluntari Pentele, scrie Hungary Today.

Această ultimă descoperire este cu atât mai importantă cu cât statuia este aproape perfect conservată. În ultimele săptămâni, însă, mai multe artefacte importante din epoca romană au fost scoase la iveală din zone ale Dunării care anterior se aflau sub apă. La căutări au participat, pe lângă specialiștii Muzeului Intercisa, și localnici și voluntari.

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Alte artefacte din perioada romană, descoperite în Dunăre

La începutul lunii august, a fost descoperită o piatră de altar romană dedicată lui Jupiter, descoperire care a fost relatată la scurt timp și de publicații internaționale de arheologie. Ulterior, au fost găsite și alte pietre sculptate: a fost descoperit un fragment dintr-o placă de calcar, precum și un fragment de altar puternic erodat, despre care specialiștii cred că era dedicat lui Deus Sol, zeul Soarelui.

O descoperire deosebit de spectaculoasă este un fragment de piatră din epoca romană, bogat decorat cu ciorchini de struguri, viță-de-vie și frunze. Recent, a fost găsită și o bucată dintr-o piatră funerară, pe care se mai păstrează urme din vopseaua verde originală.

Din inscripție s-a stabilit că piatra funerară a fost comandată de un bărbat pe nume Marcus Aurelius, pentru el însuși și, cel mai probabil, pentru familia sa.

De ce sunt descoperite atâtea artefacte în acea zonă

Numărul mare de artefacte descoperite nu este întâmplător: castrul militar roman Intercisa și așezarea civilă care s-a dezvoltat în jurul său se aflau în zona orașului Dunaújváros, din centrul Ungariei.

Fondată în secolul I, așezarea a cunoscut o perioadă de prosperitate de la sfârșitul secolului al II-lea până la distrugerile provocate de barbari în jurul anilor 259–260, deși garnizoana a rămas în zonă până la începutul secolului al V-lea. Săpăturile arheologice în această regiune au început încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea.

O parte importantă a colecției Muzeului Intercisa este formată din artefacte care au aparținut locuitorilor fostei așezări, iar nivelul extrem de scăzut al Dunării din prezent a făcut accesibile numeroase vestigii noi, care până acum se aflau ascunse sub apă.