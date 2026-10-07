JPMorgan estimează la aproximativ 60% probabilitatea ca viitorul Guvern condus de premierul desemnat Luca Niculescu să primească votul de învestitură al Parlamentului. Banca americană consideră că instalarea rapidă a unui Executiv cu puteri depline este susținută de principalele partide ale fostei coaliții, potrivit unei analize citate de Profit.ro .

JPMorgan: 60% șanse ca Niculescu să obțină votul Parlamentului. Ce rol ar putea avea Nazare în noul Guvern - Sursa: Profimedia

Evaluarea JPMorgan este una preliminară, iar banca precizează că o imagine mai clară asupra șanselor noului Guvern va putea fi conturată după ce vor fi cunoscute componența Cabinetului și planurile premierului desemnat.

Unul dintre argumentele analizei este faptul că principalele formațiuni politice care au făcut parte din fosta coaliție sunt de acord, în acest moment, că România are nevoie cât mai repede de un Guvern cu puteri depline.

În același timp, JPMorgan apreciază că Luca Niculescu se află într-o poziție favorabilă pentru a încerca să îndeplinească cerințele formulate de PSD, PNL și UDMR în negocierile pentru formarea noului Executiv.

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Guvern cu miniștri politici și tehnocrați

Potrivit analizei, primele informații indică posibilitatea formării unui Cabinet în care să se regăsească atât miniștri politici, cât și persoane cu profil tehnocrat.

PSD ar lua în calcul participarea directă la guvernare, însă formațiunea și-ar putea schimba poziția și ar putea opta pentru susținerea unor tehnocrați considerați apropiați de partid.

Structura viitorului Cabinet ar urma să devină mai clară în zilele următoare, pe măsură ce premierul desemnat va purta negocieri cu partidele parlamentare.

În ceea ce privește Ministerul Finanțelor, JPMorgan consideră probabilă menținerea lui Alexandru Nazare în noul Guvern.

Potrivit analizei citate de Profit.ro, Nazare ar fi considerat persoana care poate contribui la calmarea piețelor financiare și care, în același timp, este acceptabilă pentru principalele formațiuni politice implicate în negocieri.

Menținerea lui la Finanțe ar putea reprezenta, astfel, un element de continuitate într-un moment în care piețele urmăresc cu atenție formarea noului Executiv și direcția politicii economice a României.

Luca Niculescu începe negocierile pentru formarea Guvernului

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat luni pe Luca Niculescu să formeze noul Guvern, după consultările cu partidele și formațiunile parlamentare.

Niculescu, diplomat și fost jurnalist, este în prezent secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare a României la OCDE.

După desemnare, premierul a declarat că prima sa misiune este construirea unei majorități parlamentare și convenirea unui program de guvernare realist. El a pus accent pe predictibilitatea economică, folosirea responsabilă a banului public, respectarea angajamentelor României și accelerarea investițiilor și reformelor.

Pentru ca Guvernul să fie învestit, Niculescu trebuie să obțină sprijinul parlamentar necesar. În acest context, estimarea JPMorgan de aproximativ 60% reprezintă o evaluare a băncii, nu o certitudine privind rezultatul votului.

Negocierile dintre premierul desemnat și partidele parlamentare urmează să clarifice în perioada următoare atât componența Cabinetului, cât și susținerea politică de care acesta dispune.