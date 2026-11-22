La zece ani de la referendumul pentru Brexit, tot mai mulți britanici își doresc revenirea Marii Britanii în Uniunea Europeană. Un nou sondaj arată că alegătorii din patru din cinci circumscripții parlamentare susțin reintegrarea în blocul comunitar. Schimbarea de opinie este vizibilă inclusiv în 274 de circumscripții care au votat pentru ieșirea din UE în 2016, potrivit The Guardian .

Alegătorii din patru din cinci circumscripții parlamentare din Marea Britanie susțin acum revenirea țării în Uniunea Europeană, inclusiv cei din sute de zone care au votat anterior pentru Brexit, precum circumscripția Makerfield, reprezentată de premierul britanic, potrivit unui sondaj de opinie.

O analiză la nivelul circumscripțiilor electorale din Marea Britanie arată că 512 circumscripții susțin acum revenirea în UE, în timp ce 73 preferă menținerea țării în afara blocului comunitar. În alte 47 de circumscripții, diferențele sunt prea mici pentru a putea stabili o opțiune majoritară. Rezultatele sondajului ar putea întări argumentele lui Andy Burnham în favoarea deschiderii unei dezbateri privind revenirea Marii Britanii în Uniunea Europeană.

Sondajul, realizat în această lună pe un eșantion de peste 7.000 de persoane, a fost efectuat de Fortius Global, companie cunoscută anterior sub numele de Messina Group. Aceasta a fost fondată de Jim Messina, fostul specialist în sondaje al lui Barack Obama, și a lucrat inclusiv pentru campania în favoarea rămânerii Marii Britanii în UE, în 2016.

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Analiza arată că alegătorii din 274 dintre cele 394 de circumscripții despre care se estimează că au votat pentru Brexit în 2016 ar prefera acum revenirea în Uniunea Europeană. Printre acestea se numără și circumscripția North West Essex, reprezentată de Kemi Badenoch, unde sprijinul pentru revenirea în UE este estimat la 59,4%.

Aproximativ două treimi dintre membrii cabinetului reprezintă circumscripții despre care se crede că au votat pentru ieșirea din Uniunea Europeană. Cu toate acestea, modelarea datelor sugerează că alegătorii din multe dintre aceste zone susțin acum revenirea în UE. Printre exemple se numără circumscripția Wigan, reprezentată de Lisa Nandy, ministrul Culturii, și circumscripția Sheffield Heeley, reprezentată de Lou Haigh, prim-secretar de stat.

Aproape 70% dintre scoțieni susțin revenirea în Uniunea Europeană

Potrivit estimărilor, sprijinul pentru revenirea în Uniunea Europeană este de 58,3% în Anglia, 68,9% în Scoția și 57,9% în Țara Galilor. Sondajele au arătat în mod constant că ideea revenirii în UE a câștigat popularitate în acest an, iar Burnham a adus în discuție această posibilitate în discursul susținut la conferința partidului său.

După încheierea unui acord privind mobilitatea tinerilor și exporturile de produse alimentare, în cadrul unui summit dedicat relansării relațiilor cu UE, desfășurat vineri la Bruxelles, premierul a declarat că își dorește ca Marea Britanie să aibă cele mai strânse relații posibile cu Uniunea Europeană. Cu toate acestea, unii miniștri și parlamentari laburiști care reprezintă circumscripții în care alegătorii au votat anterior pentru Brexit și-au exprimat, în privat, îngrijorarea cu privire la redeschiderea acestei dezbateri.

Susținătorii Brexitului au început, la rândul lor, să reacționeze în această săptămână. A fost lansată o nouă mișcare, intitulată "Stay Out" ("Rămâneți afară"), susținută de Michael Gove, în timp ce Nigel Farage a avertizat că oamenii ar putea ieși în stradă pentru a protesta dacă Brexitul va fi anulat. Cu toate acestea, sondajul Fortius pare să indice că o campanie pentru revenirea în Uniunea Europeană ar putea îmbunătăți, nu afecta, perspectivele electorale ale Partidului Laburist. Potrivit analizei, numărul mandatelor obținute de laburiști ar crește pe măsură ce relația Marii Britanii cu UE ar deveni mai strânsă.

Revenirea în UE ar putea aduce mai multe mandate Partidului Laburist

Estimările arată că Partidul Laburist ar obține, în medie, aproximativ 370 de mandate în condițiile menținerii actualelor relații cu UE, 451 de mandate în cazul unui statut de membru asociat, 454 de mandate în cazul participării la piața unică și 475 de mandate în scenariul revenirii ca membru cu drepturi depline al Uniunii Europene.

În scenariul aderării complete la UE, procentul estimat al voturilor pentru Partidul Laburist ar fi cel mai ridicat, de 36,6%. Analiza estimează că revenirea Marii Britanii în Uniunea Europeană ar putea aduce Partidului Laburist un avans în sondaje în alte 101 circumscripții, fără ca formațiunea să piardă poziția de lider în vreuna dintre circumscripțiile în care se află deja pe primul loc.

Printre acestea se numără 37 de circumscripții în care, în scenariul menținerii relațiilor actuale cu UE, Partidul Conservator s-ar afla pe primul loc, 29 în care ar conduce Reform UK, 16 în care ar fi favorizați liberal-democrații și 14 în care ar conduce Partidul Național Scoțian (SNP). Modelarea a inclus 632 de circumscripții electorale, conform delimitărilor stabilite în 2024.

Sondajele sugerează că, pe parcursul acestui an, alegătorii au devenit tot mai favorabili ideii de revenire în Uniunea Europeană. Datele Fortius fac parte dintr-o serie de cercetări realizate de companie, care finanțează studiile împreună cu unii dintre clienții săi. Niciunul dintre aceștia nu este afiliat unui partid politic sau unei campanii politice.