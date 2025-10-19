Kelemen Hunor: "România nu contează în politica externă. Nicușor Dan are misiunea de a schimba asta"

Kelemen Hunor lansează un semnal de alarmă privind poziția României pe scena internațională și subliniază provocarea uriașă a președintelui Nicușor Dan de a readuce țara în centrul politicii externe. Într-un interviu recent pentru Antena 3 CNN, liderul UDMR a subliniat lipsa de relevanță a României în raport cu marile puteri și nevoia de a avea o politică externă coerentă, echilibrată și ancorată atât în relațiile transatlantice, cât și în regiunea Mării Negre și a Mediteranei.

"În cazul lui Nicușor Dan, singura întrebare, cel puțin pentru mine, este dacă vom avea o politică externă în sfârșit sau nu. Că în acest moment România nu contează și nu e vina lui Nicușor Dan, că el de patru luni e președinte. Nu contăm, nu avem relevanță, nici în Uniunea Europeană nu avem voce, nici în relațiile internaționale bilaterale sau multilaterale. România nu există", a spus Kelemen Hunor, duminică, la Antena 3 CNN.

Acesta a adăuagt că președintele are o provocare uriașăsă redea României o anvergură și o relevanță în politica internațională.

"Nicușor Dan încearcă să înțeleagă fiecare problemă și sacrifică mult timp pentru a înțelege problemele. Vom vedea mai târziu ce decizii vor lua, mai ales că are și o echipă de consilieri mai nou și trebuie să vedem ce decizii vor lua, dar până acum asta era una dintre calitățile extrem de importante pe care eu le-am surprins", a mai adăugat liderul UDMR despre președinte.

Kelemen Hunor: România nu trebuie să se îndepărteze de Washington

Întrebat cum ar răspunde oamenilor care consideră că România, în plan extern, s-a îndepărtat de Washington, pentru a se apropia de Franța, Kelemen Hunor a spus: "România nu trebuie să se îndepărteze de Washington în primul rând și nu trebuie să aibă o singură ancoră în Europa".

Acesta a mai adăugat că "e greu să vorbești despre Franța, e greu să vorbești despre președintele Macron, fiindcă este într-o situație atât de dificilă încât e greu să facem vreo apreciere".

"România trebuie să aibă ancore și în zona mediteraneană și mai ales spre Turcia. Cred eu dacă ne gândim la securitatea regională, securitatea Mării Negre cu Polonia, cu Țările Baltice, cu țările din Europa Centrală neapărat", a mai afirmat Kelemen Hunor.

