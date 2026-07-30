Valul de concedieri colective continuă. 4.200 de oameni și-au pierdut locul de muncă în doar cinci luni. Fabrici, comerț, construcții, transporturi și confecții. Domeniile care țineau economia pe picioare sunt acum primele care se clatină. Vestea rea e că restructurările ar putea continua și în lunile care vin. Sute de oameni din toată ţara au început deja cursuri de recalificare.

Petronela Barbu are 49 de ani şi a lucrat jumătate din viaţă în confecții. Acum o lună, activitatea ei s-a oprit.

"Ne-a anunțat șefa cu o lună de zile înainte, noi am văzut situația firmei, că nu are comenzi, și a spus că poate se remediază treaba, ne cheamă înapoi să ne reangajeze", a declarat Petronela Barbu.

Firma producea draperii, perdele, fețe de masă și lenjerii, dar comenzile s-au oprit.

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"Sper să mă angajez în continuare tot în domeniul meu, în confecții. E greu pentru toată lumea, în fiecare domeniu e greu. Sperăm să trecem peste criza asta, că e o criză, nu merge nimic, nu doar confecția", a mai spus Petronela Barbu.

Lili­ana a lucrat ca operator mase plastice, la huse, folii și genți. este șomeră de un an. Acum, face un curs de cofetar-patiser la AJOFM.

"Ușor-ușor au început să scadă comenzile, s-au făcut restructurări de personal și am ajuns aici. Nu aveau comenzi, nu aveau cu ce să plătească angajații. Am depus CV-uri, am fost sunată, m-au întrebat vârsta. Cam greu, când treci de o vârstă", a explicat Liliana.

Între ianuarie și mai au fost înregistrate peste 4.200 de concedieri colective în România. Doar în luna mai au fost 1.200, arată datele obținute de Observator de la Ministerul Muncii. În majoritatea cazurilor, firmele invocă creșterea costurilor cu salariile, taxele și energia, dar și scăderea profitului.

"Discutăm, pe de o parte, de o scădere a cererii de anumite produse și servicii, iar pe de altă parte, de creșterea costului forței de muncă, ceea ce determină companiile să se relocheze. Sunt și schimbări în anumite domenii electrificarea, dezvoltarea de noi tehnologii e nevoie de alt tip de resursă umană", a explicat Romeo Asiminei, sociolog.

Angajatii aflaţi în această situaţie pot lua măsuri pentru a-şi proteja drepturile.

"Să își înființeze un sindicat. Cu ajutorul sindicatului, pot negocia un contract colectiv de muncă prin care să se stabilească un număr de salarii compensatorii, în situația concedierilor colective, pentru că altfel, salariații, în mod individual, nu au nicio forță în fața companiei", a declarat Costel Gîlcă, avocat în dreptul muncii.

Iar criza nu loveşte doar în angajati, ci şi în cei care le dădeau de lucru: aproape 4.000 de firme au intrat în insolvenţă în prima jumătate a anului, cu 12% mai multe decat anul trecut.