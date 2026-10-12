Luca Niculescu mizează pe experiența negocierilor pentru aderarea României la OCDE și pe capacitatea de dialog pentru a obține sprijinul politic necesar învestirii Guvernului. Acesta spune că abilitatea de a asculta și de a găsi soluții ar putea conta în discuțiile cu partidele.

Luca Niculescu speră să obțină sprijinul partidelor până joi. Pe ce calități mizează pentru Guvern - Sursa: Hepta

Întrebat, luni seara, la Antena 3 CNN pe ce calități se bazează pentru a aduna majoritatea necesară învestirii Guvernului, acesta a afirmat că mizează pe capacitatea de a asculta, de a purta discuții și de a găsi soluții într-un context economic, social și politic dificil.

"Întotdeauna e greu să vorbești despre tine și mai ales dacă trebuie să vorbești despre presupuse calități. Am capacitatea de a asculta, am capacitate de dialog", a declarat Luca Niculescu.

Acesta a invocat experiența din ultimii patru ani în coordonarea dosarului de aderare a României la OCDE, proces care, potrivit afirmațiilor sale, a presupus discuții cu instituțiile statului și cu partidele politice pentru obținerea sprijinului necesar.

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Niculescu: România a făcut peste 100 de reforme în procesul de aderare la OCDE

Luca Niculescu a subliniat că România a avansat în procesul de aderare la OCDE și a susținut că țara noastră este prima dintre cele opt state candidate care a încheiat, practic, toate criteriile tehnice.

"Atunci când au vrut, politicienii români au putut. Au putut să se pună în spatele acestui proiect important pentru România. S-au făcut peste 100 de reforme, toate mergând spre îmbunătățirea calității vieții românilor", a afirmat acesta.

Niculescu a descris OCDE drept un reper internațional în materie de bune practici de guvernare și a amintit că organizația oferă recomandări pentru diferite domenii de politici publice. El a dat ca exemplu testele PISA, utilizate pentru evaluarea competențelor elevilor.

"Poate aș fi persoana care încearcă, care găsește soluții"

Întrebat despre calitățile care l-ar putea ajuta să obțină sprijinul partidelor, Niculescu a făcut referire la contextul dificil în care se află România și la nevoia de a identifica soluții prin dialog.

"Cred că acestea sunt calități care l-au făcut pe domnul președinte să se gândească poate în acest moment complicat economic, complicat social, complicat politic, poate în primul rând. Poate aș fi persoana care încearcă, care găsește soluții", a declarat el.

Niculescu a spus că speră ca discuțiile cu toate partidele să ducă la o rezolvare până joi.

Obținerea unei majorități parlamentare rămâne esențială pentru învestirea unui Guvern, procedură care presupune acordarea votului de încredere de către Parlament.