Luca Niculescu speră să obțină sprijinul partidelor până joi. Pe ce calități mizează pentru Guvern
Luca Niculescu mizează pe experiența negocierilor pentru aderarea României la OCDE și pe capacitatea de dialog pentru a obține sprijinul politic necesar învestirii Guvernului. Acesta spune că abilitatea de a asculta și de a găsi soluții ar putea conta în discuțiile cu partidele.
Întrebat, luni seara, la Antena 3 CNN pe ce calități se bazează pentru a aduna majoritatea necesară învestirii Guvernului, acesta a afirmat că mizează pe capacitatea de a asculta, de a purta discuții și de a găsi soluții într-un context economic, social și politic dificil.
"Întotdeauna e greu să vorbești despre tine și mai ales dacă trebuie să vorbești despre presupuse calități. Am capacitatea de a asculta, am capacitate de dialog", a declarat Luca Niculescu.
Acesta a invocat experiența din ultimii patru ani în coordonarea dosarului de aderare a României la OCDE, proces care, potrivit afirmațiilor sale, a presupus discuții cu instituțiile statului și cu partidele politice pentru obținerea sprijinului necesar.
Niculescu: România a făcut peste 100 de reforme în procesul de aderare la OCDE
Luca Niculescu a subliniat că România a avansat în procesul de aderare la OCDE și a susținut că țara noastră este prima dintre cele opt state candidate care a încheiat, practic, toate criteriile tehnice.
"Atunci când au vrut, politicienii români au putut. Au putut să se pună în spatele acestui proiect important pentru România. S-au făcut peste 100 de reforme, toate mergând spre îmbunătățirea calității vieții românilor", a afirmat acesta.
Niculescu a descris OCDE drept un reper internațional în materie de bune practici de guvernare și a amintit că organizația oferă recomandări pentru diferite domenii de politici publice. El a dat ca exemplu testele PISA, utilizate pentru evaluarea competențelor elevilor.
"Poate aș fi persoana care încearcă, care găsește soluții"
Întrebat despre calitățile care l-ar putea ajuta să obțină sprijinul partidelor, Niculescu a făcut referire la contextul dificil în care se află România și la nevoia de a identifica soluții prin dialog.
"Cred că acestea sunt calități care l-au făcut pe domnul președinte să se gândească poate în acest moment complicat economic, complicat social, complicat politic, poate în primul rând. Poate aș fi persoana care încearcă, care găsește soluții", a declarat el.
Niculescu a spus că speră ca discuțiile cu toate partidele să ducă la o rezolvare până joi.
Obținerea unei majorități parlamentare rămâne esențială pentru învestirea unui Guvern, procedură care presupune acordarea votului de încredere de către Parlament.