Luca Niculescu vrea perioadă de grație de 6 luni. Două liste de miniştri: politicieni şi tehnocraţi

Premierul desemnat Luca Niculescu își dorește un guvern pentru următorii doi ani, cu o perioadă de grație de 6 luni, adică un acord minimal între partide în jurul câtorva obiective-cheie, precum rectificarea bugetară, legea bugetului pe 2027 și măsuri economice, au declarat surse politice pentru Observator.

Luca Niculescu pregăteşte o listă de miniştri pentru un guvern politic. Are deja o listă cu miniştri tehnocrați, dacă se va ajunge iar la acest scenariu, mai spun sursele citate.

Varianta de guvern cea mai puțin probabilă acum: PSD, PNL și UDMR

Calculele politice sunt extrem de complicate în acest moment. Varianta de guvern cea mai puțin probabilă ar fi cea în formula PSD, PNL și UDMR. Asta în condițiile în care liderii social-democrați au exclus categoric să intre singuri la guvernare, dar și varianta unui guvern tehnocrat, precum și o formulă de guvernare PSD-UDMR.

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Singura variantă în care PSD ar accepta să intre la guvernare într-un guvern condus de Luca Niculescu ar fi o refacere a fostei coaliții de guvernare, alături de liberali și de cei de la UDMR. Însă Ilie Bolojan și liderii PNL au exclus ferm această variantă. Ilie Bolojan a anunțat că partidul său e dispus doar să acorde un vot de învestire pentru noul guvern, apoi va trece în Opoziţie.

După ședința Biroului Permanent Național al PSD, de azi, Sorin Grindeanu a anunţat că partidul său va vota doar un guvern cu o majoritate transparentă. A spus totodată că scenariul alegerilor anticipate "este de neevitat în săptămânile viitoare" și a făcut apel la "rațiune și la responsabilitate".

Va merge până la capăt, chiar dacă nu are voturile necesare

Premierul desemnat a dat de înțeles că va merge până la capăt, chiar dacă nu are voturile necesare pentru învestire în Parlament, mai spus sursele citate.

După consultările cu liderii PSD, PNL și UDMR de săptămâna trecută, premierul desemnat s-a văzut azi cu cei de la USR. Aceștia i-au transmis că nu vor da un vot de învestire pentru un guvern din care fac parte miniștri social-democrați și au propus varianta unui guvern de dreapta minoritar, condus de Luca Niculescu, în formula PNL-USR-UDMR, care însă nu poate fi învestit fără susținere din partea PSD în Parlament.

Premierul desemnat a continuat negocierile astăzi cu grupul minorităților naționale, de la care a primit sprijin deschis, apoi cu grupurile mai mici din Parlament, cei de la PACE și Uniți pentru România. Mâine urmează discuţii cu parlamentarii neafiliaţi. Potrivit surselor citate, Luca Niculescu nu s-a văzut cu puciștii din PNL. În plus, mai spun sursele citate, premierul desemnat îl ține la curent pe președintele Nicușor Dan.