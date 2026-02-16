Senatul a adoptat două proiecte de lege care vizează limitarea accesului la jocurile de noroc şi reducerea expunerii la reclame, în special pentru tineri. Iniţiativele prevăd creşterea vârstei minime de participare de la 18 la 21 de ani şi interzicerea, pe timpul zilei, a publicităţii online pentru astfel de activităţi, scrie Mediafax. Propunerile legislative urmează să ajungă la Camera Deputaţilor, care are rol decizional.

Senatul a adoptat două legi pentru jocurile de noroc. Cu cât ar putea creşte limita de vârstă pentru jucători - Shutterstock | Ilustraţie

Cele două inițiative au fost depuse în Parlament în noiembrie 2025, sub semnătura deputatelor Diana Stoica și Raluca Turcan, alături de parlamentari de la USR, PNL, UDMR și PSD.

Primul proiect prevede majorarea vârstei minime pentru participarea la jocuri de noroc, de la 18 la 21 de ani. Acest proiect fost adoptat de Senat cu 96 de voturi pentru, 8 contra și 2 abțineri.

Al doilea proiect stabilește interdicția de difuzare în mediul online, în intervalul orar 06:00-24:00, a oricărui tip de conținut audio, video, imagini care promovează jocurile de noroc. De asemenea, ar fi interzisă în mediul online difuzarea de publicitate și reclame pentru jocuri de noroc în care sunt prezente personalități ale vieții publice, culturale, științifice, sportive sau alte persoane, care pot încuraja, datorită notorietății, participarea la astfel de jocuri.

Al doilea proiect a fost adoptat de Senat cu 90 de voturi pentru, 9 contra și 10 abțineri.

Proiectele merg la Camera Deputaților, for decizional.

