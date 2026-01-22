Maia Sandu, despre unirea Republicii Moldova cu România: "Conform sondajelor, nu există sprijin majoritar"

În cadrul unei conferințe de presă de joi, organizată la Chişinău, președinta Maia Sandu a fost întrebată care ar fi scenariul în care ar demara un referendum privind tema unirii Republicii Moldova cu România. Preşedinta a declarat că, potrivit sondajelor de opinie, în prezent nu există o majoritate a populației care să susțină Unirea.

Maia Sandu a subliniat că deciziile statului sunt luate exclusiv în funcție de voința cetățenilor.

"Cel puţin conform sondajelor, nu există sprijin majoritar. Suntem o ţară democratică şi mergem strict după decizia cetăţenilor", a declarat Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova.

Maia Sandu a precizat, de asemenea, că nu a discutat acest subiect cu liderii europeni, în pofida declarațiilor recente în care a spus că ar vota pentru unirea cu România dacă un astfel de referendum ar fi organizat.

Pe de altă parte, șefa statului a arătat că, în prezent, prioritatea Republicii Moldova este menținerea păcii și a siguranței cetățenilor, în contextul geopolitic regional și internațional.

"Ceea ce îmi doresc eu cel mai mult pentru Republica Moldova este să fim în pace, cetățenii noștri să fie în pace și în siguranță și să rămânem parte a lumii libere", a declarat Maia Sandu.

Aceasta a subliniat că obiectivul realist și susținut de majoritatea populației este integrarea europeană, lucru confirmat atât de sondaje, cât și de rezultatele referendumului organizat în toamna anului 2024.

"Pentru integrarea europeană avem susținerea majoritară a cetățenilor Republicii Moldova. Am văzut acest lucru la referendum, dar şi la alte alegeri. Vedem acest lucru şi în sondaje", a spus Maia Sandu.

Săptămâna trecută, Maia Sandu a declarat, într-un interviu acordat podcastului The Rest Is Politics, că ar vota pentru reunirea Republicii Moldova cu România, dacă ar avea loc un referendum pe acest subiect.

"Dacă am avea un referendum, eu aș vota pentru reunirea cu România. Uitați-vă la ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, uitați-vă la ce se întâmplă în lume. Devine din ce în ce mai dificil pentru o țară mică precum Moldova să supraviețuiască ca democrație, ca stat suveran și, desigur, să reziste în fața Rusiei", a afirmat Maia Sandu.

Totodată, președinta a adăugat că, în prezent, guvernarea de la Chișinău este concentrată pe integrarea europeană, întrucât nu există sprijin majoritar pentru unire.

