Replica PNL după ce Grindeanu a spus că "sunt foarte multe motive" pentru demiterea lui Bolojan

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că PSD nu poate decide cine este premierul din partea PNL, aceasta fiind o chestiune internă a liberalilor. El a precizat că PNL nu intervine nici în consultările interne ale PSD și a reiterat sprijinul partidului pentru programul de guvernare și pentru Ilie Bolojan, potrivit News.ro.

"Atacurile din partea social-democraţilor sunt una. Eu cred că fiecare a trebuit să-şi vadă de partidul lui, ca idee. Deci nu văd aici niciun fel de problemă, în afară de declaraţii politice care sunt poate prea zgomotoase pentru situaţia în care ne aflăm acum. Nu cred că stabileşte PSD ce face PNL cu premierul, cine e premier, e altă bucătărie internă, aşa cum nici noi nu stabilim ce face PSD cu consultările interne pe care le au. E treaba fiecăruia din coaliţie", a afirmat preşedintele Senatului, întrebat despre afirmaţiile celor de la PSD cu privire la o posibilă schimbare din funcţie a premierului Ilie Bolojan.

Acesta a precizat că premierul Ilie Bolojan tocmai a obţinut un vot de încredere în partid, recent.

"Deci nu văd pentru ce l-ar mai cere încă o dată, pentru că a fost categoric acel vot de încredere. 47 pentru şi 3, cred că, împotrivă. Nu s-a schimbat nimic de atunci. În continuare, PNL susţine, fără echivoc, programul de guvernare, pe Ilie Bolojan ca prim-ministru. Deci mergem înainte", a precizat el.

Declaraţia preşedintelui PSD

Declarația lui Abrudean vine după ce Grindeanu a afirmat că există numeroase motive pentru care premierul Ilie Bolojan ar putea fi schimbat din funcție.

"Sunt foarte multe motive, din perspectiva mea. Doar că, în acest moment, ne aflăm în etapa pe care o ştiţi cu toţii, cea legată de buget. PSD a anunţat de la începutul lunii decembrie că intrăm într-o perioadă de evaluare a participării noastre la guvernare. Şi evaluarea începe, în primul rând, cu noi. Eu am anunţat că vom face evaluarea miniştrilor PSD, în primul rând", a declarat Sorin Grindeanu.

