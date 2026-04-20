Trei companii de publicitate outdoor au acceptat să îndepărteze mesajul anti-cezariană de pe toate panourile pe care le administrează, potrivit informațiilor transmise de Primăria Municipiului București, relatează Agerpres.

Mesajele anti-cezariană, eliminate de pe panourile din București. PMB: "Edilul a luat decizia să intervină"

Firmele s-au conformat solicitării venite de la primarul general, Ciprian Ciucu, prin Poliția Locală a Municipiului București, anunță PMB, luni, pe Facebook.

"Chiar dacă primăriile de sector autorizează amplasamentele panourilor, iar companiile care le dețin fac contracte și urcă reclamele plătite, edilul a luat decizia să intervină. Astfel că toate panourile celor trei companii de afișaj vor fi neutralizate", precizează sursa citată.

Sâmbătă, Ciprian Ciucu a anunțat că, la cererea Primăriei, prin Poliția Locală, două mari firme de publicitate stradală se vor conforma și vor da jos mesajul anticezariană de pe panourile pe care le dețin.

Primarul a spus că o firmă are panouri în zona centrală, iar cealaltă în zone din restul orașului.

El a precizat că susține libertatea de exprimare, dar că, "în același timp, este important pentru sănătatea societății noastre să oferim mesaje care sunt susținute de către știință și lumea medicală".

"Acest episod m-a făcut să reflectez la oportunitatea amendării regulamentului de publicitate stradală în sensul introducerii unui mecanism prin care, ex-post, la cererea unei comisii, astfel de mesaje și situații să fie evitate. Nu am ajuns la o concluzie, este un subiect ce trebuie dezbătut temeinic deoarece, pe de cealaltă parte, trebuie să evităm posibilele abuzuri și cenzura", a scris primarul Capitalei pe Facebook.

