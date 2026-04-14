Colegiul Medicilor din România avertizează că mesajele de pe panourile publicitare din București, apărute recent, despre nașterea prin cezariană nu au bază științifică și pot induce în eroare, subliniind că informațiile din domeniul sănătății trebuie să fie corecte și validate, potrivit News.ro.

Reacția Colegiului Medicilor după campania controversată din Bucureşti despre nașterea prin cezariană - Arhivă

Comisia de Obstetrică-Ginecologie a Colegiului Medicilor din România a transmis, marţi, un punct de vedere pe tema panourilor publicitare care conţin informaţii despre cezariană versus naşterea naturală care au apărut în Bucureşti.

Ce mesaje controversate au apărut pe panourile din București

"Prin chirurgie, cezariana scoate din funcţiune procesul vital al naşterii naturale", este mesajul de pe unul dintre panouri. "Funcţiile vitale ale naşterii naturale , dilataţiile şi contracţiile nu ar trebui anihilate prin cezariană", este un alt mesaj.

Articolul continuă după reclamă

"Colegiul Medicilor din România atrage atenţia că, în domeniul medical, informaţia corectă, completă şi validată ştiinţific este esenţială atât pentru pacienţi, cât şi pentru societate în ansamblu. Recomandările privind actul medical trebuie să aparţină exclusiv profesioniştilor din domeniu, cu respectarea limitelor de competenţă, acestea să fie fundamentate pe dovezi ştiinţifice solide, ghiduri clinice recunoscute de comunitatea ştiinţifică şi bune practici medicale, adaptate particularităţilor fiecărui caz în parte", a transmis instituţia citată.

Colegiul Medicilor cere transparență în campaniile medicale

Preşedintele Colegiului Medicilor din România, prof. univ. dr. Cătălina Poiană, consideră "obligatoriu ca orice material cu caracter medical difuzat în spaţiul public într-o campanie de comunicare, indiferent de canalul ales, să conţină în mod clar datele de identificare ale iniţiatorului sau promotorului campaniei."

Potrivit medicilor, "dezinformarea în sănătate sau prezentarea incompletă a informaţiilor nu reprezintă simple opinii, ci pot constitui un risc real pentru sănătatea populaţiei."

Medicii: cezariana este, în multe cazuri, o intervenție salvatoare

"Afirmaţiile afişate pe panourile publicitare apărute recent în Bucureşti sunt lipsite de fundament ştiinţific. Naşterea prin operaţie cezariană reprezintă, în numeroase situaţii, o intervenţie medicală salvatoare de viaţă, atât pentru mamă, cât şi pentru făt, fiind indicată în baza unor criterii medicale clare. Este adevărat că în România se înregistrează un număr crescut de operaţii cezariene, însă acest fenomen se înscrie în trendul general european şi global, determinat de multiple cauze medicale, sociale şi sistemice", au precizat reprezentanţii comisiei.

Colegiul Medicilor din România subliniază că decizia privind tipul naşterii este rezultatul unei evaluări medicale individualizate, fiind urmată de informarea pacientei cu privire la avantaje şi riscuri, decizia finală fiind cea optimă pentru sănătatea mamei şi a copilului.

"În acest context, protejarea populaţiei împotriva mesajelor medicale neavizate trebuie să devină o prioritate de interes public", a mai transmis Colegiul Medicilor din România.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi observat scumpiri la alimente şi servicii după cele de la pompă? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰