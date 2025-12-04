Ministrul Buzoianu refuză să-şi dea demisia cerută de PSD după scandalul de la Paltinu: Demisia pentru ce?!

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, joi, că nu își va da demisia, în contextul în care PSD îi cere plecarea după situația de la barajul Paltinu. De asemenea, afirmațiile apărute în presă, potrivit cărora Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor ar fi cunoscut riscul opririi alimentării cu apă în Prahova şi ar fi ignorat avertismentele, sunt false, subliniază insituţia.

Aceştia precizează că, în ultimele ore, au apărut în spaţiul public interpretări greşite şi afirmaţii neadevărate privind documentele tehnice elaborate în lunile octombrie şi noiembrie, în contextul situaţiei de la barajul Paltinu. În acest sens, MMAP aduce clarificări privind conţinutul acestor documente şi responsabilităţile instituţiilor implicate.

În ceea ce priveşte minuta întâlnirii tehnice din 22 octombrie 2025, ministerul de resort subliniază faptul că documentul prezentat în presă este minuta unei întâlniri tehnice desfăşurate la barajul Paltinu între ANAR, ABA Buzău-Ialomiţa, SGA Prahova, Hidroelectrica, CONSIB, specialiştii firmei de scafandri şi operatorul de apă ESZ Prahova.

"În această şedinţă, specialiştii au constatat că lucrările de remediere la GF2 pot determina, temporar, o creştere a turbidităţii în apa brută care ajunge la Staţia de Tratare Voila. În niciun moment, operatorul ESZ Prahova, singura instituţie care tratează apa pentru consum, nu a informat participanţii şi nu a transmis MMAP că o astfel de creştere a turbidităţii ar putea conduce la imposibilitatea de a trata apa şi, implicit, la întreruperea alimentării cu apă potabilă", se arată în comunicat.

Deşi avea obligaţia legală şi profesională de a anunţa orice situaţie care pune în pericol continuitatea tratării apei, ESZ Prahova: nu a semnalat riscurile pe care le invocă astăzi, nu a prezentat limitele tehnologice ale staţiei de tratare, nu a informat că turbiditatea ridicată ar face imposibilă tratarea, nu a activat nicio măsură de prevenţie (rezerve, acumulări tampon, surse alternative), susţin reprezentanţii instituţiei.

"Afirmaţia că MMAP "ştia" că populaţia va rămâne fără apă este falsă. Documentul din 22 octombrie nu conţine nicio avertizare, observaţie sau notă semnată de operatorul ESZ Prahova privind imposibilitatea tratării apei în caz de creştere a turbidităţii, deşi este singura structură care avea responsabilitatea exclusivă de a semnala incapacitatea de potabilizare", au atras atenţia aceştia.

Despre Hotărârea nr. 9 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova (6 noiembrie 2025), MMAP spune că documentul CJSU citat în presă se referă strict la riscul operaţional generat de avaria la golirea de fund GF2, cauzată de incidentul tehnic din 17 iunie 2025.

Potrivit sursei citate, hotărârea nu avertizează asupra unui risc de întrerupere a alimentării din cauza coborârii nivelului apei în urma lucrărilor pentru lacul Paltinu, ci asupra unui risc de întrerupere a alimentării cu apă potabilă dacă nu ar fi fost realizată această lucrare.

"CJSU a recunoscut o situaţie generatoare de urgenţă, legată exclusiv de: imposibilitatea intervenţiei tehnice la GF2, riscul pentru siguranţa barajului dacă lucrările nu se fac, obligativitatea reparării instalaţiei avariate. Acest document nu precizează că ESZ Prahova ar fi avertizat sau ar fi solicitat vreo măsură privind riscul populaţiei de a nu mai avea acces la apă potabilă", au subliniat reprezentanţii MMAP în comunicat.

Instituţia reaminteşte că operatorul avea obligaţia legală şi contractuală de a: menţine rezerve minime de apă (BAC-ul nefuncţional din 2017), raporta imediat orice limită tehnologică a staţiei, evalua impactul turbidităţii asupra procesului de tratare, informa MMAP, ANAR şi autorităţile locale în cazul unei posibile întreruperi şi activa surse alternative. Niciuna dintre aceste obligaţii nu a fost îndeplinită, a mai arătat MMAP în comunicat.

"Acest context tehnic arată limpede că afirmaţiile apărute în presă, potrivit cărora ministerul ar fi cunoscut riscul opririi alimentării cu apă şi ar fi ignorat avertismente, sunt false. Ba mai mult, reprezentanţii ministerului mediului au întrebat expres dacă există acest risc, în mai multe şedinţe tehnice şi au primit asigurări de la toate autorităţile din subordine de la nivel local că nu există riscul populaţiei de a nu mai avea acces la apă. ESZ Prahova, instituţia responsabilă de tratarea şi furnizarea apei, nu a transmis că turbiditatea crescută ar putea face imposibilă operarea Staţiei Voila", a transmis ministerul de resort.

Instituţia precizează că va continua să prezinte public toate documentele relevante şi a dispus verificări prin Corpul de Control pentru a clarifica responsabilităţile care au condus la această situaţie

Zeci de mii de oameni din mai multe localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa au rămas, de vineri, 28 noiembrie, fără apă potabilă în urma lucrărilor de la acumularea Paltinu. Ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a afirmat, miercuri, că livrarea apei potabile în localităţile afectate va reîncepe de luni, 8 decembrie.

PSD cere USR să-şi asume "catastrofa" provocată de ministrul Buzoianu

PSD a solicitat miercuri USR să îşi asume "catastrofa" provocată de ministrul Diana Buzoianu după secarea barajului de la Paltinu şi i-a cerut, de asemenea, premierului Ilie Bolojan să îi solicite acesteia explicaţii şi soluţii la problema creată.

"Solicităm USR să-şi asume catastrofa provocată de ministra Buzoianu, după secarea barajului de la Paltinu. PSD solicită prim-ministrului Ilie Bolojan să-i ceară rapid explicaţii şi soluţii ministrei Mediului, Apei şi Pădurilor, Diana Buzoianu, care a gestionat catastrofal operaţiunea de golire a lacului de acumulare de la Paltinu. Prin această decizie inoportună, ministra USR a provocat calamitatea din judeţele Prahova şi Dâmboviţa. Situaţia este foarte gravă, iar riscurile mult prea mari pentru ca ministra Buzoianu să nu fie trasă la răspundere! Nu există nicio scuză", se arată într-un comunicat remis AGERPRES de PSD.

Potrivit sursei citate, ministra USR a fost direct implicată în gestionarea operaţiunii de la Barajul Paltinu, a ignorat avertismentele publice ale Prefecturii Prahova privind riscul apariţiei unei situaţii de urgenţă, a tratat lucrurile cu superficialitate şi a minţit public că nu a fost informată.

"Astfel a pus în pericol viaţa şi sănătatea a sute de mii de oameni şi a creat un dezechilibru major în sistemul energetic naţional! De asemenea, a fost pe punctul de a declanşa o altă criză majoră de sănătate publică prin solicitarea de a se livra apă menajeră infestată prin reţelele de apă potabilă din localităţile afectate - o criză care, din fericire, a fost evitată datorită opoziţiei Direcţiei de Sănătate Publică (DSP). Deci, cât de mare trebuie să fie dezastrul, domnule prim-ministru, pentru a mai accepta amatorismul şi incompetenţa de la vârful Ministerului Mediului? Ministra Buzoianu nu se poate extrage din această criză după ce şi-a numit oamenii şi colegii de partid în conducerea Administraţiei Naţionale Apele Române şi după ce şi-a asumat personal această operaţiune, dând asigurări oamenilor că 'nu există niciun pericol pentru comunităţi' şi că 'accesul la apă va fi asigurat'. Ca atare, PSD solicită conducerii USR să-şi asume împreună cu ministra Buzoianu acest dezastru provocat de Ministerul Mediului", mai spun social-democraţii.

Social-democraţii solicită USR "să înceteze imediat campania mincinoasă de intoxicare, prin care insinuează o falsă legătură între PSD şi anumite persoane care nici măcar nu mai activează în compania care distribuie apa potabilă în judeţul Prahova".

