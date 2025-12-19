Miruță, despre datoria de 6,8 mil.$ către SUA: 33 de ani, decidenţii au împins această mizerie sub preş

Radu Miruță, propus de USR pentru funcția de ministru al Apărării Naționale, afirmă într-o postare pe Facebook că, în calitate de ministru al Economiei, a reglementat în ședința de Guvern din această săptămână plata unei datorii istorice a României către Statele Unite ale Americii, rezultată dintr-un împrumut contractat la începutul anilor ’90 pentru importul de bumbac-fibră.

În postarea de pe Facebook, Miruță susține că a scos "de sub preș" o problemă ignorată timp de peste 30 de ani, pe care statul român o poate achita acum "corect, transparent și cu demnitate", considerând demersul un pas necesar pentru credibilitatea României ca partener economic internațional.

"În 1992 s-a dat în România un mare tun: aşa-numita Afacere a bumbacului. Unii au tras ţepe şi s-au îmbogăţit, iar statul român a rămas şi bun de plată, şi cu o ruşine diplomatică pe termen lung. Timp de 33 de ani, decidenţii au împins această mizerie sub preş. Astăzi, am scos-o la lumină”, afirmă ministrul Radu Miruţă într-o postare pe o reţea de socializare.", a scris Radu Miruţă pe Facebook.

Radu Miruţă amintește că, la începutul anilor ’90, Guvernul României a contractat un împrumut de 10 milioane de dolari din SUA, pentru a sprijini cu materie primă mai multe firme românești "alese pe sprânceană".

"Bumbacul a fost livrat, firmele s-au închis, datoria nu a fost returnată. România a rămas cu obligația neplătită", a explicat Radu Miruță.

"România este aceeași țară, cu același tricolor și cu milioane de oameni cinstiți. Iar imaginea noastră externă nu este un detaliu. Ca ministru al Economiei, am făcut un gest firesc pentru o Românie care se vrea respectată: am adus o piesă importantă de legislație la nivelul anului 2025 și am scos de sub preș o datorie istorică", a mai scris Miruță.

Acesta afirmă că, deși plata datoriei poate părea "un demers tehnic", în realitate este vorba despre "respect, corectitudine și bun-simț".

"În primul rând, am reglementat plata unei datorii istorice către Statele Unite ale Americii, pentru bumbacul-fibră importat în anii ’90. O datorie veche de peste 30 de ani, asumată de statul român în 1992, pe care astăzi o putem achita corect, transparent și cu demnitate. Este un pas necesar pentru credibilitatea României ca partener economic internațional. În plus, am introdus în legislație o corecție greu de explicat că lipsea în 2025: definirea clară a fibrei optice. De ce contează? Pentru că fibra optică este coloana vertebrală a comunicațiilor moderne, inclusiv a infrastructurii critice, precum rețelele energetice. Cine o utilizează trebuie să o facă responsabil și să plătească redevențele cuvenite statului, adică tuturor cetățenilor.", a precizat ministrul.

Creditul, contractat în 1992 pe termen de 30 de ani. Firmele au dat faliment

Guvernul României a decis achitarea unei datorii istorice de 6,8 milioane de dolari către Statele Unite ale Americii, rezultată dintr-un împrumut contractat în 1992, pe o perioadă de 30 de ani, pentru importul de bumbac destinat industriei textile.

Firmele care au beneficiat de credit: SC Textilcotton SA, SC Impex Overseas Corp SRL și SC Tuvic Impex SRL, au intrat ulterior în faliment sau au fost radiate, iar datoria nu a mai putut fi recuperată. Statul român preia acum integral responsabilitatea plății, pentru a evita penalități suplimentare și pentru a menține relațiile comerciale și diplomatice cu partenerii americani.

